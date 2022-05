Dead by Daylight kündigt eine Attack on Titan-Kollektion an

Während des sechsten Anniversary-Streams von Dead by Daylight enthüllte Behaviour Interactive die erste Anime-Kollaboration des Spiels mit der äußerst beliebten Serie Attack on Titan. Das Crossover wird ein Set von zehn Outfits für bestehende Überlebende und Killer beinhalten und laut Angaben der Entwickler*innen „bald“ verfügbar sein.

Attack on Titan in Dead by Daylight

Nicht alle Crossover kommen in „Dead by Daylight“ mit einem neuen Kapitel daher. Die neueste IP, die zum asymmetrischen Horror-Multiplayer hinzugefügt wird, bringt lediglich kosmetische Inhalte in den Nebel. Es wird also keine neuen Killer oder Überlebenden geben, dafür könnt ihr aber Zarina, Dwight und den Oni so aussehen lassen, als kämen sie direkt von Paradis Island.

Dwight Fairfield wird in der bald erscheinenden Kollektion von Skins im Stile von Eren Yeager vor den Killern davonrennen können. Auf dem obigen Twitter-Post könnt ihr die Konzeptzeichnung von Dwight mit Erens ikonischem Outfit aus „Attack on Titan“ sehen.

Um Dwights Persönlichkeit in dieses Überlebenden-Outfit zu integrieren, wurden seine Brille und sein wirres Haar zum Skin hinzugefügt. Auch seine Ausrüstung hat er scheinbar ungeschickt angelegt, um ihn noch besser zu repräsentieren.

Hange Zoë ist die perfekte Ergänzung für den Charakter Zarina Kassir. Beide Charaktere sind Ermittlerinnen und haben eine ausgeprägte Neugierde für die Wahrheit. Zarina wurde im DLC Chains of Hate eingeführt. Wie oben zu sehen ist, wird Hanges Augenklappe in dieser Version abgebildet, aber ihre Brille wird nicht dabei sein. Grund dafür ist, dass Zarinas Charakter-Modell im Spiel keine Brille vorgesehen hat.

Der Oni bekommt als größter Killer im Spiel das Aussehen des Armored Titan. Das Besondere an diesem Skin wird sein, dass, wenn der Oni Blutenergie Überlebender absorbiert, blaue Kristalle aus seinem Körper wachsen, die in seinem vollständigen Wut-Modus rot aufleuchten werden. Wie in der Konzeptzeichnung zu sehen ist, wird auch sein Katana durch ein kristallähnliches Schwert ersetzt.

Mehr Skins sind in Planung

Behaviour kündigte an, dass insgesamt zehn Outfits für die Kollektion geplant sind. Wenn also einer eurer Favoriten aus der Manga- und Anime-Reihe nicht in den im Stream enthüllten Outfits vertreten ist, besteht immer noch die Chance, dass dies zur tatsächlichen Veröffentlichung der Skins der Fall sein kann. „Attack on Titan“ ist nicht direkt eine Horrorserie, dennoch freuen sich Fans auf das Crossover und hoffen, dass sich ein zukünftiges Kapitel im Spiel auf den Anime konzentrieren könnte.