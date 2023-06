Wenn es draußen viel zu heiß wird, um sich noch in den nächsten Fachmarkt zu schleppen, um nach supergünstigen Angeboten zu stöbern, werden die Days of Play 2023 bei Media Markt auf den Plan gerufen. Hier bekommt ihr wie gewohnt erstklassige Hardware und von der Kritik gelobte Videospiele für kleines Geld und das ganz ohne die Wohnung verlassen zu müssen.

Die verlockende Aktion von Media Markt hat bereits begonnen und läuft noch bis zum 12. Juni 2023. In dieser Zeit könnt ihr euch nicht nur topaktuelles und extrem günstiges Zubehör für eure Playstation 5 sichern, sondern auch manch ein Meisterwerk der Vergangenheit, das jeder Gamer und jede Gamerin einmal gespielt haben sollte.

Days of Play 2023: 3x PS5-Zubehör, das ihr unbedingt haben solltet!

Während des Aktionszeitraumes wird manch ein Zubehör für die Playstation 5 für einen Bruchteil des eigentlichen Kaufpreises auf der Homepage des Elektronik-Fachmarktes angeboten, weswegen sich ein erster, zweiter und sogar dritter Blick definitiv lohnt.

Wer sich Must-Have-Zubehör für kleines Geld sichern möchte, kommt hier auf jeden Fall auf seine/ihre Kosten.

Es ist natürlich durchaus möglich, dass ihr unter Must-have-Zubehör für die PS5 etwas ganz anderes versteht als wir, deswegen solltet ihr dem Store von Media Markt auch mal unabhängig von unseren Empfehlungen einen Besuch abstatten, um euch einen Überblick darüber zu verschaffen, was es während der Rabattaktion für schöne Hardware und Spiele im Angebot gibt.

© Sony

Sony DualSense-Ladestation für die PS5

Stört es euch nicht auch, wenn ihr jeden Controller, der kurz davor ist, den Geist aufzugeben, erst mit einem USB-Kabel an die PS5 anschließen müsst, um ihn wieder aufzuladen? Viel praktischer ist da doch eine geeignete Ladestation und in diesem Bereich gibt es kaum einen besseren Anbieter als Sony selbst, die mit ihrer DualSense-Ladestation kaum Wünsche offen lassen.

Das qualitativ hochwertige Original kostet regulär um die 35,- Euro, kann während der Aktion Days of Play aber für fast schon lächerliche 25,- Euro erworben werden.

Sonys Ladestation ist laut unabhängigen Testseiten die beste Wahl, wenn ihr auf Nummer Sicher gehen möchtet. Sie bietet grundsolide Peripherie, die zwei Controller gleichzeitig in etwa drei Stunden aufladen kann.

Die Controller rasten leicht und schnell ein und das kleine Gerät, das ein bisschen aussieht wie eine Mini-PS5, nimmt kaum Platz weg. Wenn es überhaupt etwas zu meckern gibt, dann, dass ihr zum Laden einen extra Netzstecker benötigt, es also keine USB-C-Anbindung gibt. Außerdem ist das Gerät lediglich in Weiß erhältlich, was vielleicht nicht jeden Geschmack trifft.

Originalpreis : 34,99 Euro

: 34,99 Euro Preis während Days of Play : 24,99 Euro

: 24,99 Euro Ersparnis : 28,58%

: 28,58% Vorteile : Hohe Qualität, guter Sitz der Controller, klein und handlich

: Hohe Qualität, guter Sitz der Controller, klein und handlich Nachteile: Kein USB-C-Anschluss, nur in weiß verfügbar

© Sony

Sony Medienfernbedienung für die PS5

Manchmal kann es ganz schön umständlich sein, durch das Menü der Playstation 5 zu navigieren. Controller sind dafür einfach nicht perfekt geeignet, doch zum Glück gibt es eine Alternative.

Mit der Sony Medienfernbedienung für die PS5 könnt ihr ganz bequem durch ein intuitives Layout mit Medien-Bedienelementen die Konsole steuern.

Von Käufer*innen erhält diese Fernbedienung durchgehend erstklassige Bewertungen, vor allen Dingen die hohe Verarbeitungsqualität wird entsprechend gelobt. Sie lässt sich leicht bedienen, erfüllt ihren Zweck weit über den Erwartungen und ermöglicht es bei kompatiblen Fernsehgeräten sogar, die Lautstärke und die Energieeinstellungen des TVs anzupassen.

Das nette Komfort-Gimmick, das sich vor allen Dingen an Streaming-Fans richtet, liefert auf jeden Fall alles, was in den Werbetexten versprochen wird. Einziger Wermutstropfen, der von einigen Testseiten betont wurde, liegt darin, dass sich die Kurzwahltasten nicht umprogrammieren lassen. Wenn ihr eine davon also nicht benötigt, habt ihr leider Pech.

Originalpreis : 34,99 Euro

: 34,99 Euro Preis während Days of Play : 19,99 Euro

: 19,99 Euro Ersparnis : 42,87%

: 42,87% Vorteile : Gute Haptik, intuitive Bedienung, perfekt für Streamingfans

: Gute Haptik, intuitive Bedienung, perfekt für Streamingfans Nachteile: Nicht programmierbare Kurzwahltasten, Originalpreis zu hoch

© Sony

Sony Pulse 3D Over-ear Gaming Headset

Wenn wir beim Spielen ein Headset aufsetzen, dann wollen wir nicht nur die Geräusche der Außenwelt minimieren oder anderen vor den Geräuschen unserer PS5-Spiele bewahren, sondern auch ordentliche Soundqualität erhalten. Bestenfalls für kleines Geld, wo liegt denn sonst der Sinn darin, Hardware während einer Rabattaktion zu kaufen?

Und genau hier kommt Sonys Pulse 3D Over-ear Gaming Headset ins Spiel. Ein Headset, das nicht nur mit der PS5 kompatibel ist, sondern auch mit der PS4, Mac und PC. Was überaus praktisch ist, denn so braucht ihr nicht mehrere Kopfhörer für diverse Geräte, sondern könnt euch ganz und gar auf dieses Prachtstück konzentrieren, das überall zum Einsatz kommen kann.

Die Akustik wird von Testseiten als wohlklingend bezeichnet und im oberen Mittelfeld angeordnet. Das Headset ist leicht zu bedienen, vielseitig einsetzbar und passt sich optisch wunderbar der PS5 an. Zudem überzeugt diese Hardware mit einem geringen Gewicht, weichen Ohrmuscheln und flexiblen Kunststoffriemen, wodurch es sich auch über Stunden angenehm tragen lässt.

Originalpreis : 99,99 Euro

: 99,99 Euro Preis während Days of Play : 79,99 Euro

: 79,99 Euro Ersparnis : 20%

: 20% Vorteile : Hohes Tragekomfort, gute Akustik, gute Funkleistung, vielseitig einsetzbar, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

: Hohes Tragekomfort, gute Akustik, gute Funkleistung, vielseitig einsetzbar, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Nachteile: Geringe Akkulaufzeit, unterdurchschnittliche Mikrofon-Monitoring-Funktion

Days of Play 2023: Diese 5 PS5-Titel solltet ihr gespielt haben

Bei diesen Hardwareangeboten kann man absolut nicht meckern, oder? Aber egal, ob oder ob nichts für euch dabei ist, die nachfolgenden 5 PS5-Titel, die ebenfalls für günstiges Gels während der Days of Play 2023 bei Media Markt zu haben sind, solltet ihr euch auf jeden Fall noch anschauen, denn sie sind allesamt Meisterwerke, die jeder mal gespielt haben sollte.

God of War: Ragnarök (PS5)

Eine tolle Geschichte mit interessanten Charakteren, einer spannenden Spielwelt und nicht zu vergessen: einem tiefgreifendem Gameplay. God of War: Ragnarök hat nicht umsonst allerlei Preise abgeräumt, wenn ihr also noch nicht das Vergnügen hattet, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dem Spiel eine Chance zu geben: God of War Ragnarök im Test: Gottgleiche Glanzleistung!

Originalpreis : 79,99 Euro

: 79,99 Euro Preis während Days of Play : 44,99 Euro

: 44,99 Euro Ersparnis: 43,76%

© Naughty Dog/SIE

The Last Of Us Part I (PS5)

Solltet ihr trotz des enormen Erfolgs des ersten Teils, der guten Kritiken des zweiten Teils und der enorm erfolgreichen TV-Serienadaption noch immer nicht dazu gekommen sein, The Last Of Us zu spielen, dann solltet ihr bei diesem unvergleichlichen Preis der PS5-Neuauflage vielleicht zuschlagen: The Last of Us Part 1: Nie war Überleben schöner! Das PS5-Remake im Test.

Originalpreis : 79,99 Euro

: 79,99 Euro Preis während Days of Play : 44,99 Euro

: 44,99 Euro Ersparnis: 43,76%

© SIE/Polyphony Digital

Gran Turismo 7 (PS5)

Alle Fans von brandheißen Rennsimulatoren sollten jetzt besonders hellhörig werden, denn das überwiegend positiv bewertete Rennspiel Gran Turismo 7 kann während der Days of Play auf Media Markt für fast schon lächerliche 36,99 Euro erworben werden. Günstiger wird es für eine lange Weile wohl nicht. Gran Turismo 7 im Test: Hier schlägt das Herz des Rennsports!

Originalpreis : 79,99 Euro

: 79,99 Euro Preis während Days of Play : 36,99 Euro

: 36,99 Euro Ersparnis: 53,7%

Horizon Forbidden West (PS4)

Wer sich hier etwas übergangen fühlt, weil dauernd nur Angebote für die PS5 genannt werden, bei euch Zuhause aber noch die PS4 der Platzhirsch ist, dann freut ihr euch vielleicht, dass das äußerst erfolgreiche Action-Adventure Horizon Forbidden West ebenfalls für kleines Geld erworben werden kann: Horizon Forbidden West im Test: Nicht weniger als ein grandioses Meisterwerk!

Originalpreis : 69,99 Euro

: 69,99 Euro Preis während Days of Play : 29,99 Euro

: 29,99 Euro Ersparnis: 57,14%

Gran Turismo Sport (PS4)

Und noch ein Kleinod für alle Besitzer*innen einer PS4. Mit Gran Turismo Sport erhaltet ihr gleich mehrere Spielmodi (Arcade, Kampagne, Sport), außerdem gibt es in diesem Titel einen Editor, mit welchem Spieler*innen eigene Logos und Lackierungen für die Fahrzeuge entwerfen können. Und für den Preis? Ein echtes Schnäppchen.

Originalpreis : 19,99 Euro

: 19,99 Euro Preis während Days of Play : 9,99 Euro

: 9,99 Euro Ersparnis: 50,03%