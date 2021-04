Days Gone 2 sollte Shared Universe und Koop-Modus haben

Erst kürzlich hat PlayCentral berichtet, dass das Entwicklerstudio Sucker Punch kein grünes Licht von Sony für die Entwicklung von Days Gone 2 bekommen habe. Diese Informationen fußten auf einen Bloomberg-Bericht von Jason Schreier. Nun meldete sich Days Gone-Director Jeff Ross persönlich zu Wort und bestätigte, dass es tatsächlich Arbeiten an „Days Gone 2“ gab. Zusätzlich enthüllte er einige spannende Details zur Fortsetzung.

Days Gone-Director bestätigt Pitch für zweiten Teil

In einem Gespräch mit God of War-Schöpfer David Jaffe offenbarte Days Gone-Director Jeff Ross seine Pläne für “Days Gone 2“. Die Fortsetzung sollte demnach über ein Shared Universe mit Koop-Play verfügen.

Koop-Pläne hatte Ross schon für den ersten Teil, wurden aber verworfen. Der Wunsch nach einem Koop-Modus sollte dann aber in der Fortsetzung Wirklichkeit werden. Hätte Sony das Go gegeben, hätte das Team wohl an einem separaten Koop-Modus gearbeitet.

Zudem wollten die Entwickler die Stärken des ersten Teils ausbauen, die sie in erster Linie in der Handlung sehen.

Sony hat die Arbeit an Days Gone 2 angeblich verboten

Wie der Koop-Modus aussehen sollte

In dem separaten Multiplayer-Modus solltet ihr Typen wie Deacon spielen und in der postapokalyptischen Welt von „Days Gone“ überleben. Dazu hättet ihr euch mit anderen Spielern in einer Crew zusammenschließen oder ein eigenes Clubhaus oder Camp aufbauen sollen. Es sollte ein Shared Universe mit Koop-Play werden und natürlich sollten auch die Horden nicht fehlen, die man dann zusammen bekämpft hätte.

Jeff Ross hat Sony Bend Studio mittlerweile allerdings verlassen (aus persönlichen Gründen, die nichts mit „Days Gone 2“ zu tun haben), jedoch ist er noch an NDAs gebunden. Aus diesem Grund kann er nichts im Hinblick auf den Status des Sequels bestätigen.

Wie Jason Schreier in einem Bericht enthüllte, soll Sony die Arbeiten an Days Gone 2 verboten haben, weil die Kritiken des ersten Teils nicht wohlwollend genug ausfielen und der finanzielle Erfolg nicht für einen zweiten Teil gereicht habe.