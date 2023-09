Eine Million: 7 vs. Wild Zweitversuch beschert Dave rekordverdächtige Klickzahlen

Dave hat in seinen neusten Videos einen Zweitversuch für 7 vs. Wild gestartet. Unter dem Titel Dave vs. Wild wagte sich der Creator erneut an seinen Spot in Schweden, um seine offene Rechnung zu begleichen.

Die Fans sind voller Vorfreude auf seine Revanche. Das zeigt sich bereits nach zwei Folgen in den Klick- und Abozahlen.

Meilensteine: Dave erreicht mit Zweitversuch Millionenmarken

Viele fieberten bereits vor Ausstrahlung der ersten Folge auf das Projekt hin. Dave hat sich erneut nach Schweden getraut, um es allen zu beweisen.

Als Kandidat in der ersten Staffel 7 vs. Wild war für ihn leider nach einem Tag bereits Schluss. Gesundheitliche Probleme und Angst hatten ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Zwei Jahre lang war er sich sicher, dass er eigentlich das Zeug dazu hat, die sieben Tage zu überstehen. Genau das will er jetzt unter Beweis stellen.

Die ersten beiden Folgen sind nun veröffentlicht und zeigen, wie sehr die Fans das Format lieben. Mit Erscheinen der ersten Folge knackte Dave die magische Marke von einer Million Abonnenten auf seinem Kanal.

Mittlerweile hat die erste Folge über eine Million Klicks, die zweite ist ebenfalls auf dem besten Weg dahin.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Fans sind begeistert: „In Staffel 1 zurückversetzt“

Nicht nur in den Zahlen spiegelt sich die Begeisterung der Fans wider. Auch die Kommentare sind voll mit Lob und netten Worten.

Da Dave neben der Location auch die Tages-Challenges aus der ersten Staffel zurückholt, kommt bei vielen das Gefühl wie bei der originalen Staffel auf.

„Schön nochmal an Staffel 1 zurück versetzt zu werden.“ – @fabiandieterle „Ganz starkes Projekt. Macht wirklich Spaß dir zuzusehen.“ – @PunikaProduction „Ich finde es so geil, dass wir dieses Jahr dank dir zwei Staffel sieben vs. Wild (Dave vs. Wild) haben.“ – @Anton.2307

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken:

Trotz des einen oder anderen Rückschlags zieht Dave weiter durch und befindet sich mittlerweile in der Nacht zu Tag drei. Wir können gespannt sein, ob er die sieben Tage durchzieht. Seine Fans glauben auf jeden Fall an ihn!