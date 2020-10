The Dark Pictures: Little Hope – Die komplette PS4-Trophäenliste

© Bandai Namco/Supermassive Games

Mit Little Hope stürzt ihr euch in den zweiten Teil der The Dark Pictures Anthology. Neben PC und Xbox One ist das entscheidungsbasierte Horrorspiel auch auf der PlayStation 4 spielbar und kann mit der Platintrophäe abgeschlossen werden. Welche Achievements dafür freigeschaltet werden müssen, könnt ihr den folgenden Trophäenliste entnehmen. Hier PS5 vorbestellen (Saturn) Hier PS5 vorbestellen (MediaM) Hier PS5 vorbestellen (Otto.de) Alle PS4-Tropähen in The Dark Pictures: Little Hope Wir sortieren euch die insgesamt 31 Trophies in der folgenden Liste natürlich nach Platin, Gold, Silber und Bronze. Was muss ich tun, um Platin zu bekommen? Wie gewohnt müssen für Platin alle anderen Trophäen freigeschaltet werden. Nachdem ihr „Little Hope“ einmalig durchgespielt habt, könnt ihr dafür von Szene zu Szene springen und müsst das Spiel nicht mehrfach komplett durchzocken. Platin Es gibt Hoffnung: Alle Trophäen erhalten Gold Vergebung : Mary gerettet

Vergebung : Mary gerettet

: Alle weiß gerahmten Bilder gefunden Allzu dunkle Geheimnisse : Alle Familiengeheimnisse gefunden

: Alle Familiengeheimnisse gefunden Ein vollständiges Bild : Alle Bilder gefunden

: Alle Bilder gefunden Dieser Traum ist dein Feind : Keiner hat überlebt!

Verderbliche Visionen : Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden

: Alle schwarz gerahmten Bilder gefunden Ein Funken Hoffnung : Alle weiß gerahmten Bilder gefunden

: Alle weiß gerahmten Bilder gefunden Dem Schicksal entkommt man nicht : Alle starben am ruinierten Haus

: Alle starben am ruinierten Haus Seelenrettung : Alle wurden gerettet

: Alle wurden gerettet Ein ungleiches Paar : Maximum bei Angelas und Johns Beziehung erreicht

: Maximum bei Angelas und Johns Beziehung erreicht Felsenfest : Maximum bei Daniels und Taylors Beziehung erreicht

: Maximum bei Daniels und Taylors Beziehung erreicht Alle vereint: Andrew hat eine gute Beziehung zu allen Bronze Schmutzige Geheimnisse : Alle Hexerei-Geheimnisse gefunden

: Alle Hexerei-Geheimnisse gefunden So viele Tote : Prolog abgeschlossen

: Prolog abgeschlossen Hexenzirkel : Filmabend beendet

: Filmabend beendet Unsere eigenen Dämonen : Taylors Dämonen besiegt

: Taylors Dämonen besiegt Läuft wie am Schnürchen : 5 Kampfereignisse hintereinander abgeschlossen

: 5 Kampfereignisse hintereinander abgeschlossen Kopfgesteuert : Rational war eine der 2 Haupteigenschaften von John

: Rational war eine der 2 Haupteigenschaften von John Liebenswürdig : Liebenswürdig war eine der 2 Haupteigenschaften von Daniel

: Liebenswürdig war eine der 2 Haupteigenschaften von Daniel Mitfühlend : Mitfühlend war eine der 2 Haupteigenschaften von Andrew

: Mitfühlend war eine der 2 Haupteigenschaften von Andrew Eigensinnige Heldin : Eigensinnig war eine der 2 Haupteigenschaften von Taylor

: Eigensinnig war eine der 2 Haupteigenschaften von Taylor Tieferes Verstehen : Verständnisvoll war eine der 2 Haupteigenschaften von Angela

: Verständnisvoll war eine der 2 Haupteigenschaften von Angela Instinktive Reaktion : Alle Entscheidungen mit dem Herzen getroffen

: Alle Entscheidungen mit dem Herzen getroffen Fundierte Meinung : Alle Entscheidungen mit Verstand getroffen

: Alle Entscheidungen mit Verstand getroffen Ungebrochen : Daniel gerettet

: Daniel gerettet Freier Geist : Taylor gerettet

: Taylor gerettet Dem Wasser entstiegen : Angela gerettet

: Angela gerettet Innere Stärke : Andrew gerettet

: Andrew gerettet Schwere Last: John gerettet Besonders schwer ist es nicht die begehrte Haupttrophäe abzustauben, ihr benötigt lediglich einen etwas längeren Atem und müsst bei den Sammelgegenständen ein wenig genauer eure Umgebung erkunden. Benötigt ihr weitere Tipps fürs Durchspielen, empfehlen wir euch unsere Review, in der wir erklären, wie man „Little Hope“ am besten erlebt: Cyberpunk 2077 wird frei von Mikrotransaktionen sein, aber nicht der separate Multiplayer * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

