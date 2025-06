Dan Houser-Geschichten zu GTA 6 verworfen – neue Story sorgt für Spekulationen

Ein neuer Bericht über Grand Theft Auto VI sorgt derzeit für Aufsehen in der Gaming-Community. Angeblich hat Dan Houser, einer der Mitbegründer von Rockstar Games, mehrere Versionen der Geschichte für das kommende Spiel geschrieben, die jedoch alle verworfen wurden. Houser, der als Hauptautor vieler Rockstar-Titel gilt, verließ das Studio im Jahr 2020, nachdem er zuvor maßgeblich an Spielen wie Red Dead Redemption 2 und der Grand Theft Auto-Serie mitgewirkt hatte.

Die Geschichte hinter der Entwicklung von GTA 6 ist von Spekulationen umgeben, und es gibt Gerüchte, dass Houser drei verschiedene Storylines für das Spiel entworfen hat. Diese Geschichten sollten mehrere Protagonisten beinhalten und wären deutlich anders gewesen als das, was Spieler nun erwarten dürfen. Eine dieser Ideen, die im Jahr 2014 entstand, sollte drei Protagonisten umfassen, ähnlich wie in GTA 5. Einer davon war ein korrupter Polizist, der in die organisierte Kriminalität abrutscht, um seinen Sohn zu schützen. Ein weiterer Charakter sollte die rechte Hand eines kolumbianischen Drogenbarons sein.

Die verworfenen Storylines von Dan Houser

Welche Ideen wurden verworfen? Die erste der von Houser entworfenen Storylines wurde Berichten zufolge 2016 von Take-Two Interactive abgelehnt, da sie als zu düster angesehen wurde. Eine zweite Story, die im Jahr 2018 verworfen wurde, handelte von einer Polizistin aus Vice City, die unter illegalen Voraussetzungen in die kriminelle Unterwelt eintaucht, um den Tod ihrer Mutter zu rächen. Die dritte und letzte Geschichte, die Houser angeblich entworfen hat, drehte sich um eine trauernde Polizistin, die durch einen Ex-Soldaten ersetzt wird und dadurch selbst in die Kriminalität abrutscht.

Diese Berichte werfen die Frage auf, wer letztendlich die Geschichte von GTA 6 geschrieben hat, nachdem Houser das Unternehmen verlassen hatte. Michael Unsworth, einer der Autoren von Red Dead Redemption 2, blieb bis 2023 bei Rockstar, was darauf hindeutet, dass er möglicherweise die Entwicklung der Geschichte von GTA 6 weitergeführt hat.

Widersprüchliche Informationen und Gerüchte

Wie viel Wahrheit steckt in den Gerüchten? Trotz der vielen Berichte und Gerüchte ist unklar, wie viel davon tatsächlich wahr ist. Houser selbst hatte während der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 erklärt, dass er froh sei, GTA 6 nicht während der Trump-Ära veröffentlichen zu müssen, was darauf hindeuten könnte, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht tief in die Entwicklung der Geschichte eingetaucht war. Zudem war Houser gegen Ende der Entwicklung von Red Dead Redemption 2 stark ausgelastet, was es unwahrscheinlich macht, dass er gleichzeitig an mehreren GTA 6-Projekten gearbeitet hat.

Ein weiterer Bericht von Rooster Teeth’s The Know aus dem Jahr 2018 deutete darauf hin, dass der Drogenschmuggel zwischen Vice City und Südamerika eine große Rolle in GTA 6 spielen würde. Dies wurde später durch eine Bestätigung des Codenamens des Spiels untermauert. Allerdings wurden diese Pläne Berichten zufolge zurückgestellt, und es gibt Hinweise darauf, dass das Spiel nun eine Liebesgeschichte in den Mittelpunkt stellt, auch wenn Drogenhandel weiterhin ein Thema sein könnte.

Die Zukunft von GTA 6

Was können wir von GTA 6 erwarten? Mit der offiziellen Ankündigung von GTA 6 im Dezember 2023 und einem geplanten Veröffentlichungsdatum im Mai 2026 warten die Fans gespannt auf weitere Details. Das Spiel wird in der fiktiven US-Staat Leonida spielen, das auf Florida basiert, und bietet Vice City als zentrale Stadt. Die Geschichte dreht sich um ein kriminelles Duo, Jason Duval und Lucia Caminos, die in einen staatlichen Verschwörungsskandal verwickelt werden.

Die Community ist gespannt darauf, wie Rockstar die Serie weiterentwickeln wird, besonders nach den vielen Spekulationen und Gerüchten um die verworfenen Storylines. Doch bis zur Veröffentlichung bleibt abzuwarten, welche kreativen Entscheidungen letztendlich getroffen wurden.

Was denkst du über die verworfenen Storylines von Dan Houser? Teile deine Meinung in den Kommentaren!