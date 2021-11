Cyberpunk 2077: Der desaströse Launch sorgt für Profit-Einbüße bei CD Projekt

CD Projekt Red hat kurz vor dem Ende des Jahres noch einmal einen Finanzbericht veröffentlicht. Mit diesem wurde auch bekannt, wie letztendlich die Probleme mit Cyberpunk 2077 die Firma finanziell belastet haben.

Im Rahmen des neuen Finanzbericht meldete sich CD Projekt dazu, was sie in Zukunft planen und was mit „Cyberpunk 2077“ derzeit los ist.

Next-Gen-Version von Cyberpunk 2077 weiterhin Q1 2022

Das wichtigste als Erstes: Das kostenlose Upgrade für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S ist weiterhin in Entwicklung und kommt gut voran. Es soll voraussichtlich zwischen Januar und März 2022 erscheinen. Ein ähnliches Upgrade für The Witcher 3 ist ebenfalls in Entwicklung und wird für zwischen dem April und Juni 2022 erwartet.

Ferner ließ das polnische Studio auch ein wenig in die kommende Entwicklung von „Cyberpunk 2077“ blicken. Demnach wurde zwischen dem 30. Juni und dem 30. September ein großer Teil des Teams für Patches sowie der Next-Gen-Version abgezogen. Dafür wurden die Teams für die Cyberpunk-Erweiterung vergrößert. Mehr Infos dazu gab es aber nicht.

Mittlerweile werden immer mehr Teams auf andere Projekte statt dem Cyberpunk 2077-Support gesetzt. ©CD Projekt

Profit dank Cyberpunk 2077-Updates stark gesunken

Darüber hinaus wurde aber auch zum finanziellen Teil des Studios mehr bekannt gegeben. So ist CD Projekt derzeit dabei die gesamten Strukturen zu verändern. Das soll dafür dienen, dass gleichzeitig mehrere große Spiele in Entwicklung sein können. Dafür wurden auch die Studios Digital Scapes (jetzt CD Projekt Vancouver) und The Molasses Flood (jetzt CD Projekt Boston) gekauft.

Was die neuen Studios machen ist noch unklar. Aber es könnte sehr mit einer Aussage des CD Projekt-Präsidenten zusammenhängen, dass es neue Projekte zu „Cyberpunk 2077“ und „The Witcher“ geben soll:

Cyberpunk 2077 und The Witcher erhalten neue AAA-Sequels, Entwicklung startet bald

Finanziell wurde CD Projekt aber tatsächlich etwas angeschlagen durch die Veröffentlichung von „Cyberpunk 2077“. Auch wenn die Einnahmen mit 144 Millionen Zloty im dritten Quartal höher war als im Vorjahr, so ist der insgesamte Profit von 23,4 Millionen auf 16 Millionen Zloty gefallen.

Das liegt vor allem daran, dass das Studio mehr Geld ausgeben musste, um nach dem Start von „Cyberpunk 2077“ die zahlreichen Bugs zu beheben. Zudem wurde auch deutlich mehr in die Entwicklung von komplett neuen Projekten investiert.

Trotz der enormen Einnahmen zum Launch von CP 2077 gab es beim Profit Einbüße. ©CD Projekt

Wie die obige Grafik zeigt, konnte CD Projekt einen enorm erfolgreichen Launch von „Cyberpunk 2077“ feiern – trotz der ganzen Fehler. Das Spiel hat deutlich mehr eingenommen als die restlichen Spiele des Studios. Das kommende vierte Quartal wird also für den polnischen Entwickler zwar sehr wahrscheinlich schlechter als im Vorjahr. Die Zukunft von CD Projekt ist aber trotzdem gesichert.