Cyberpunk 2077 Phantom Liberty: Vorbestellungen zum DLC erhalten auf GOG Gratis-Items

Fans von Cyberpunk 2077 warten aktuell ganz gespannt auf die Erweiterung namens Phantom Liberty. Auf der PC-Plattform GOG gibt es jetzt ein Angebot, bei dem Vorbestellende zusätzliche Gratis-Items erhalten. Wir verraten euch, welche Boni es in dem Shop gibt.

Cyberpunk 2077: Die Gratis-Boni zur Vorbestellung von Phantom Liberty

Was für Gratis-Items gibt es? All diejenigen, die den DLC vorbestellen, erhalten das Spiel Akane und eine STL-Datei von GOG-Chan für den 3D-Drucker als Geschenk. Das Spiel wird am 4. Juli 2023 verteilt, die Datei wird pünktlich mit dem Release von „Phantom Liberty“ versendet:

Bei Akane handelt es sich um ein Arena Arcade-Slash, bei denen wir unsere Gegner mit nur einem Schlag töten. Das Ziel ist es dabei, so viele Gegner wie möglich zu killen. Das Spiel erinnert vor allem mit seiner Optik an „Cyberpunk 2077“, denn in der Arena sind Neonschilder und Gegner mit futuristischen Outfits zu finden.

Die GOG-Chan-Figur ist ebenfalls in einem cyberpunk-artigen Outfit gekleidet. Mithilfe der STL-Datei könnt ihr die Figur an einem 3D-Drucker ausdrucken, falls ihr Zugang zu einem habt.

Die Aktion läuft noch für die nächsten 15 Tage, also bis zum 1. Juli 2023 um 0:00 Uhr. Danach wird es nicht mehr möglich sein, die zusätzlichen Goodies abzustauben.

Wann erscheint „Phantom Liberty“? Am 26. September 2023 ist es so weit: Dann erscheint die Erweiterung für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Für die Aktion müsst ihr nicht zwingend „Phantom Liberty“ vorbestellen. Es stehen noch andere Games zur Verfügung, mit denen die Geschenke abgestaubt werden können. Die günstigste Alternative ist Deux Ex GOTY Edition: Das Spiel kostet gerade einmal 99 Cent.

Doch auch ohne die Vorbesteller-Boni lohnt sich der Kauf der „Cyberpunk 2077“-Erweiterung. Bei dem DLC soll es sich um die Erweiterung mit den umfangreichsten Inhalten handeln. In einem Übersichtsartikel hat euch PlayCentral aufgelistet, welche Infos bereits zum DLC bekannt sind.