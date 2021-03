Diesen Monat erscheint der große Patch 1.2 für Cyberpunk 2077 und bereits im Vorfeld zeigt CD Projekt RED einige interessante Sachen, die im Update verbessert werden. In einem Blogeintrag stellen die Entwickler die neuesten Anpassungen vor und beweisen dabei viel Humor.

Cyberpunk 2077: Das erwartet euch in Patch 1.2

Das Team hinter „Cyberpunk 2077“ veröffentlichte Videos einer Ingame-Nachrichtensendung, die auf selbstironische Art die aktuellen Missstände des Spiels offenlegen und uns verdeutlichen, welche Anpassungen mit Patch 1.2 vorgenommen werden.

Polizei nicht mehr ganz so Elite

So wird die Polizei künftig nicht mehr mit übermenschlicher Geschwindigkeit am Einsatzort erscheinen und buchstäblich aus dem Nichts hinter eurem Rücken auftauchen. Das ist nicht nur unlogisch, sondern stört außerdem den Spielfluss vieler Spieler. Mit dem Patch 1.2 sollen die Einsatzkräfte einige Zeit brauchen, bis sie euch nach einer Straftat verfolgen.

Framerate-Ruckler beim Fahren werden behoben

Schon seit Release leidet „Cyberpunk 2077“ unter Framerate-Einbrüchen an diversen Ecken des Spiels. Die Entwickler konnten das technische Gewand mittlerweile einigermaßen glätten, doch vor allem beim Fahren bemerkten Spieler weiterhin starke Ruckler.

Das Problem wird nun behoben und das Fahrerlebnis soll wesentlich flüssiger ablaufen. Zudem lässt sich mit dem kommenden Update die Empfindlichkeit der Steuerung einstellen.

Mit dem Auto stecken geblieben? Neues Rock & Roll-Feature für’s Freiwippen

Gelegentlich kann es passieren, dass ihr mit dem Auto irgendwo stecken bleibt und das Vehikel nicht mehr bewegen könnt. CD Projekt RED schafft mit dem so genannten Rock & Roll-Feature Abhilfe. Dadurch soll sich das Auto auf der Stelle drehen sowie vor- und zurückwippen lassen, sodass die Räder wieder greifen.

Wann erscheint Patch 1.2?

Ein genaues Release-Datum gibt es bislang nicht, aber noch im März soll es soweit sein und Patch 1.2 wird für alle „Cyberpunk 2077“-Spieler ausgerollt. Eigentlich sollte das Update bereits im Februar erscheinen, aber aufgrund eines Cyber-Angriffs auf das Entwicklerstudio musste der Release verschoben werden.

Cyberpunk 2077-Patch 1.2 verschoben, wegen Cyber-Angriff auf CD Projekt

Noch viel mehr geplant: Verbesserungs-Updates, DLCs und Next-Gen-Upgrades

CD Projekt RED arbeitet hinter den Kulissen weiterhin eifrig an einem verbesserten Spielerlebnis von „Cyberpunk 2077“. Im Laufe der nächsten Monate erscheinen noch weitere Updates sowie kostenlose DLCs. Außerdem spendiert das Studio den Besitzern einer Xbox One- oder PS4-Version ein Gratis-Upgrade für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series S/X und PS5. Weitere Informationen dazu werden in Zukunft folgen.