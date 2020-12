Der Release von Cyberpunk 2077 steht vor der Tür. Wir können das Spiel schon förmlich riechen. In weniger als 12 Stunden dürfen endlich alle in die dystopische Cyberpunk-Welt abtauchen. Das Spiel wird nämlich am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Google Stadia veröffentlicht (spielbar ebenfalls auf der PS5 und Xbox Series X/S) und wird ab Mitternacht freigeschaltet.

Aber wie steht es um dein Interesse? „Cyberpunk 2077“ ist wohl der Hype-Titel Nummer eins in 2020. Aber wirst du dir das Spiel kaufen und freust du dich schon auf den Titel oder geht dir der Hype am Allerwertesten vorbei und wartest erstmal ab? Nimm diesbezüglich gerne an unserer Umfrage teil und verrate uns deine Gedanken.

Umfrage: Cyberpunk 2077 kaufen oder lieber noch warten? Hier kannst du auswählen und an der Umfrage teilnehmen. Bei Fragen und Anregungen melde dich einfach in den Kommentaren! Kaufst du dir Cyberpunk 2077 zum Release? Klar, der Hype-Train hat mich überfahren! Logo, schön vorbestellt den Braten! Sicher um den Launch herum. Vielleicht, aber ich warte bis nach dem Launch. Ich bin noch unsicher ... soll ich? Soll ich nicht? Nein, kein Cyberpunk 2077 für mich. Hau ab, so ein Spiel würde ich nie kaufen!



Wichtig: Wenn ihr das Spiel schon gekauft habt, dann startet unbedingt jetzt euren Preload. Falls ihr pünktlich zum Start loslegen möchtet, wäre das durchaus von Vorteil. Vor allem, wenn ihr das Spiel digital erwerbt und eine langsamere Internetverbindung habt. Wir wünschen allen viel Spaß in Night City!