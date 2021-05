Cyberpunk 2077: Den Johnny Silverhand-Drink gibt’s jetzt im Real Life – mit Rezept zum Selbermachen

Cyberpunk 2077 hat eine weitreichende Spielerschaft zu verzeichnen. Unter ihnen sind offenbar auch Barbetreiber*innen, die den Lieblingsdrink von Cyberghost Johnny Silverhand kurzerhand in der hauseigenen Cocktail-Karte aufgenommen haben und ihn in voller Wertschätzung unter dem Namen des Rockers vertreiben.

Der berühmte Cocktail aus Cyberpunk 2077 im Real Life

Bislang war man darauf angewiesen das Lieblingsgetränk von Silverhand selbst zusammenzumischen. Eine britische Bar nimmt ihren Kund*innen diese Arbeit nun ab und bietet auf seiner Getränkekarte den Johnny Silverhand an – an dem man sich durchaus den Mund verbrennen kann.

Nicht, weil der Drink so alkoholreich ist (das ist er trotzdem) oder heiß serviert wird, sondern weil der Rand des Cocktails mit Chiliflocken versehen wird. Wollt ihr den Silverhand-Cocktail selbst mixen, gibt’s unten das Rezept.

Johnny Silverhand: Rezept zum Selbermachen

Wer den ikonischen Drink des legendären Samurai-Rockers aus „Cyberpunk 2077“ selbst ausprobieren möchte, kann im Folgenden die nötigen Zutaten finden. Serviert auf Eis, in einem Glas mit Chilirand und einem Orangenschnitz könnt ihr euch den Drink anschließend schmecken lassen.

1 Schuss Angostura Bitter

1 Schuss Orangennitters (ich habe Regans verwendet)

60 ml Tequila

30 ml Mexikanisches Bier

Ob es in der Bar auch einen Jackie Welles gibt, hat der Verfasser des Reddit-Posts leider nicht verraten. Auch der genaue Standort des Etablissements bleibt unbekannt. Dafür können wir uns den Drink selbst mixen und Johnny in seiner festen statt flüssigen Form in „Cyberpunk 2077“ bewundern. Der Charakter wird hierbei von Keanu Reeves dargestellt und zwar so gut, dass er ihn zu einem der beliebtesten Figuren im ganzem Spiel machte.

Johnny trinkt nicht nur gern, sondern hat auch ein kleines Nikotinproblem. © PlayCentral/CD Projekt