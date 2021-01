Cyberpunk 2077: Hotfix für verbuggte Takemura-Quest ist da!

Endlich! Der Gamebreaking-Bug in Cyberpunk 2077 ist Geschichte. CD Projekt Red hat einen Hotfix veröffentlicht.

Nerviger Bug in Cyberpunk 2077 gehört der Vergangenheit an

Nachdem Patch 1.1 für CD Projekt Reds Action-RPG „Cyberpunk 2077“ erschienen war, häuften sich Berichte von Spielern, denen zufolge die Hauptquest „Down the Street“ nicht erledigt werden konnte. In dieser Mission ruft euch der NPC Takemura an. Doch aufgrund des Bugs sagte er nichts am Telefon.

Es war auch nicht möglich, den Anruf zu beenden. Das führte dazu, dass auch keine Interaktionen mit anderen NPCs mehr möglich waren. Es konnten also überhaupt keine Quests mehr erledigt werden. Es gab allerdings ein paar Workarounds, die jedoch nicht für jeden Spieler funktionierten.

© CD Projekt

Nun hat CD Projekt Red einen Hotfix veröffentlicht. Der rund 1 GB große Patch 1.11 behebt den Takemura-Bug. Der Anruf sollte nun ganz normal durchgeführt werden und ihr könnt diese Quest dann auch abschließen.

Darüber hinaus wurde an der Zufälligkeit der auftauchenden Items geschraubt, wodurch diese jetzt wieder so funktionieren sollte, wie das vor Patch 1.1 der Fall war.

Hattet ihr also Probleme mit dem Takemura-Bug, dann könnt ihr die Quest in „Cyberpunk 2077“ jetzt wie gewohnt fortsetzen.