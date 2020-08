Cyberpunk 2077 mit Gaunter o‘ Dim? Fans scheinen überzeugt

Viele wünschen sich wohl nichts sehnlicher als ein Crossover zwischen Cyberpunk 2077 und The Witcher 3. Dass CD Projekt RED gegen derartige Überschneidungen nichts einzuwenden hat, zeigen bereits erste Easter Eggs in Night City, die auf das Hexer-Rollenspiel hindeuten.

Doch wie sieht es aus mit ganzen Charakteren aus „The Witcher 3“, die in „Cyberpunk 2077“ einen Gastauftritt feiern? Aufmerksame Fans haben nun eine teuflisch verblüffende Ähnlichkeit feststellen können, die diesen Gedanken wieder wahrscheinlicher machen.

Der Spiegelmeister und Officer Stints

Auf Reddit wird aktuell der Auftritt von Gaunter O’Dimm alias der Spiegelmeister in „Cyberpunk 2077“ diskutiert. Anlass dazu gibt ein neuer Charakter namens Stints, einem NCPD-Officer, der durchaus Ähnlichkeit mit dem teuflischen Paktschließer hat:

Wer ist Gaunter O’Dimm überhaupt? Eine Hauptrolle spielt der Spiegelmeister eigentlich erst in dem Story-DLC Hearts of Stone, allerdings begegnet Geralt ihm in „The Witcher 3“ bereits zu Beginn, doch noch ohne zu wissen, wer sich hinter dem mysteriösen Mann verbirgt. O’Dimm war es, der Olgierd mit einem zweizüngigen Vertrag mit drei Wünschen die Unsterblichkeit schenkte – und mit ihr unendlich viel Leid und Trauer.

Auch wenn über ihn noch nicht viel bekannt ist, aber Stints scheint ebenfalls nicht gerade der angenehmste Zeitgenosse zu sein, immerhin jagt er Protagonist V zu Beginn von „Cyberpunk 2077“ – wartet. Zu Beginn des Spiels? Würde das Game wieder mit ihm beginnen? Wenn dem so wäre, wäre das eine weitere ziemlich coole Parallele.

Und hey: Auch wenn einige äußerliche Unstimmigkeiten, wie die Augenfarbe, zwischen den beiden Charakteren bestehen, ist der Spiegelmeister dafür bekannt Zeit und Raum zu manipulieren. Seine Initialen bilden sogar das Wort GOD. Ein Weltenausflug mit leicht veränderter Erscheinung in die Sci-Fi-Stadt Night City wäre demnach sicherlich machbar.

Crossover zwischen Cyberpunk 2077 und The Witcher 3?

Ciri ist ja bereits seit Längerem in Verdacht einen Cameo-Auftritt in Night City zu erhalten und ihr Erscheinen wurde von den Entwickler sogar als durchaus möglich eingestuft. Ist Gaunter O’Dimm da nicht ebenfalls denkbar? In „Hearts of Stone“ hat er Geralt in beiden Enden zu Verstehen geben, dass er unbesiegbar ist und seine Rückkehr sogar bereits angekündigt. Oder war damit The Witcher 4 gemeint?

Denn vielleicht ist es auch nur Zufall und CD Projekt RED hat lediglich einen bestimmten Typus für zwielichtige Kerle im Kopf, die scheinbar helfen wollen, einem das Leben letztlich aber doch nur zur Hölle machen. Oder es handelt sich einfach nur um ein optisches Easter Egg.

Endgültig erfahren werden wir es wohl erst am 19. November 2020, wenn „Cyberpunk 2077“ für Xbox One, PS4, Google Stadia und PC erscheint und im Hintergrund die verhängnisvolle Melodie des Spiegelmeisters erklingt.