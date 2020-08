Cyberpunk 2077 gewinnt Best of gamescom Award 2020: Vollständige Siegerliste

Mit dem Ende der diesjährigen digitalen gamescom und der abschließenden „Best Of Show“ steht auch der Hauptgewinner des gamescom awards 2020 fest: Cyberpunk 2077! Es dürfe wohl kaum überraschen, dass der kommende Sci-Fi-Titel aus dem Hause CD Projekt RED den Best of gamescom und fünf weitere Preise erhält, immerhin ist das Rollenspiel ganz offenkundig eines der am heißesten begehrten Games des Jahres.

Doch auch viele andere Spiele und auch YouTuber und Streamer Erik „Gronkh“ Range wurden mit Awards beehrt. Die Liste aller Sieger findet ihr im Folgenden.

Die Gewinner der gamescom Awards 2020 neben Cyberpunk 2077

Die Preise der einzelnen Genre- und Plattform-Kategorien wurden teilweise während der Opening Night Live, aber auch im Rahmen der finalen Best of Show der gamescom verkündet. Nach der Vorauswahl durch eine Jury, haben sich schließlich die Spieler via Abstimmung für folgende Preisträger entschieden:

Bestes Familienspiel KeyWe, Stonewheat & Sons



Bestes Ongoing Game Borderlands 3, 2K



Bestes PC-Spiel Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED



Bestes Racing-Game DIRT5, Codemasters



Bestes Remaster Mafia: Definitive Edition, 2K



Bestes Rollenspiel Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED



Beste Simulation Project CARS 3, Bandai Namco Entertainment



Bestes Sport-Spiel Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Activision



Bestes Strategie-Spiel Humankind, Amplitude Studios & SEGA Europe



Most Original-Game Voidtrain, Hypetrain Digital



Most Wanted Hardware/Technologie Xbox Series X, Microsoft



Beste Ankündigung Unknown 9: Awakening, Reflector Entertainment



Bestes Lineup Bandai Namco Entertainment



Best of gamescom Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED



Beste Präsentation/Bester Trailer Little Nightmares 2, Tarsier Studios



Beste Show World of Tanks Blitz gamescom Stream, Wargaming



Bester Streamer Erik “Gronkh” Range



gamescom “Most Wanted” Consumer Award Cyberpunk 2077, CD PROJEKT RED



HEART OF GAMING-Award Indie Arena Booth, Super Crowd Entertainment



Bestes Action-Adventure Watch Dogs: Legion, Ubisoft



Bestes Action Game Star Wars: Squadrons, Electronic Arts



Bestes Indie-Spiel Curious Expedition 2, Maschinen-Mensch



Bestes Microsoft Xbox-Spiel Tell Me Why, Microsoft



Bestes Multiplayer-Game Operation: Tango, Clever Plays



Bestes Nintendo Switch-Spiel Little Nightmares 2, Bandai Namco Entertainment