Hoffentlich seid ihr in den letzten Tage noch einmal in Counter-Strike: Global Offensive aktiv gewesen und habt fleißig zu den insgesamt über 136 Millionen abgeschlossenen Missionen in der Operation Shattered Web (Zerfetztes Netz) beigetragen, denn ab sofort ist die Operation nicht mehr verfügbar.

Doch kein Grund zur Traurigkeit, denn mit dem heute veröffentlichten Update finden dafür zwei neue Maps in den offiziellen Matchmaking-Pool des Scrimmage-Modus. Außerdem findet eine neue Waffenkiste ins Spiel.

CS:GO – Neue Scrimmage-Maps Anubis und Chlorine

Der Trainingsspiel-Kartenpool von CS:GO wurde um zwei neue Maps erweitert, die von der Community entworfen worden und die Gewinner eines entsprechenden Map-Contests sind: Anubis und Chlorine.

Während Anubis in einer antiken, ägyptischen Ruine angesiedelt ist, befinden wir uns in Chlorine in einem aztekisch angehauchten, verlassenen Wasserpark. Beides sind de-Karten, es müssen also jeweils Bomben gelegt beziehungsweise entschärft werden.

Die Prisma 2 Collection in CS:GO

Darüber hinaus findet eine neue Waffenkiste ihren Weg in CS:GO. Die Prisma 2 Case enthält 17 neue Skins für eure Waffen und einen seltenen Bonus-Gegenstand in Form eines Messers aus der Horizont-Kollektion. Das optische Thema orientiert sich hierbei primär an diversen Anime und Manga.

Das Update steht bereits offiziell zum Download zur Verfügung und kann von euch in Augenschein genommen werden.

