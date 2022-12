Achtung, es folgen Spoiler: Im Action-Rollenspiel Crisis Core Final Fantasy VII Reunion schlüpft ihr in die Rolle des SOLDAT-Kriegers Zack Fair, der ein großes Abenteuer erlebt. Auf seiner Reise muss er sich auch seinem einstigen Verbündeten Sephiroth entgegenstellen und wir verraten euch, wie ihr ihn besiegt.

So gewinnt ihr gegen FFVII-Bösewicht Sephiroth

Zunächst kämpft ihr mit dem mächtigen Krieger noch Seite an Seite und sollt mit ihm sogar einige Missionen erledigen. Auf einer davon, in Kapitel 5, macht euer Kamerad jedoch eine Entdeckung, die sein gesamtes Weltbild erschüttern soll und die dazu führt, dass er sich letztendlich gegen euch stellt.

Sephiroth zählt ohne Übertreibung zu den mächtigsten Bossgegnern, mit denen ihr es in „Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ zu tun bekommt. Er ist mit seinem Schwert nicht nur ein hervorragender Nahkämpfer und ist dank dessen enorm langer Klinge auch auf große Entfernung noch gefährlich, sondern er beherrscht auch verschiedene Materia. Eine knifflige Kombination.

Insgesamt gliedert sich das Duell mit Sephiroth in drei große Teile. In der ersten Phase solltet ihr vor allem auf eure Deckung achten und nicht ins offene Messer laufen. Vor allem seine Spezialangriffe, bei denen er sein Schwert zieht und einen mächtigen Hieb in Zacks Richtung schleudert, richtet großen Schaden an.

Als wäre das noch nicht schlimm genug, ist dieser Boss auch ziemlich flink unterwegs. Er wird mehr als einmal versuchen, euch mit seinen Schwertangriffen in die Ecke zu drängen. Sein stärkster Trumpf ist jedoch die Aktion „Herzloser Engel“, die euch bei einem Treffer nur einen einzigen (!) Lebenspunkt lässt!

Zack und Sephiroth müssen in Crisis Core gegeinenander kämpfen © Square Enix/PlayCentral Sephiroths Attacke „Herzloser Engel“ ist extrem mächtig! © Square Enix/PlayCentral Versucht, Sephiroths Materia aus dem Weg zu räumen © Square Enix/PlayCentral

Habt ihr Sephiroth genug Lebensenergie abgezogen, beginnt die zweite Phase des Kampfes. In dieser wird euer Gegner Materiakristalle heraufbeschwören, die um ihn herumschwirren und eigenständig agieren. Sie können unter anderem Eis-, Feuer- und Blitz-Magie einsetzen, was äußerst lästig ist.

Ihr könnt versuchen, sie zu ignorieren und weiter den Bossgegner direkt attackieren. Allerdings ist das gewissermaßen ein Tanz auf der Rasierklinge, da ihr mehrere Feinde gleichzeitig im Auge behalten müsst. Wir empfehlen euch deshalb, zunächst die Kristalle zu vernichten, indem ihr sie mit der jeweils entgegengesetzten Magieart attackiert. Anschließend könnt ihr euch wieder um Sephiroth kümmern.

Wenn Zack in den Abgrund fällt, ist der Kampf vorbei © Square Enix/PlayCentral Euch erwartet ein Tanz auf der Rasierklinge! © Square Enix/PlayCentral

Sobald ihr die Lebensenergie eures Kontrahenten auf Null gesetzt habt, scheint der Kampf gewonnen – doch dem ist nicht so. Stattdessen folgt nach einer kleinen Zwischensequenz die finale Phase des Duells. Ihr steht mit dem Rücken am Abgrund und müsst Sephiroth zurückdrängen. Ihr habt verloren, sollte es dem Boss gelingen, Zack mit seinen Angriffen von der Plattform zu befördern.

Es ist sicherlich die spannendste Phase des Kampfes, da euch jeder Fehler ein Stück näher an den Abgrund befördert. Vernachlässigt auf keinen Fall eure Deckung und wartet auf eine Chance, um den Bossgegner zurückzuschlagen. Nach diesem Abschnitt habt ihr Sephiroth endgültig besiegt. Nun ja, zumindest so gut wie, schließlich kehrt der Bösewicht in „Final Fantasy VII (Remake)“ zurück.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

„Crisis Core Final Fantasy VII Reunion“ ist seit dem 13. Dezember 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) erhältlich.