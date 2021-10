Nur wenige Anime-Serien genießen auch über die Grenzen der Industrie hinaus einen ähnlich guten Ruf wie das von Studio Sunrise geschaffene Science-Fiction-Abenteuer „Cowboy Bebop“. Bevor die Live-Action-Adaption des Kult-Hits im November bei Netflix startet, stellt der Streaming-Dienst schon sehr bald dessen Vorlage zur Verfügung.

Cowboy Bebop: Anime-Serie ab Oktober weltweit bei Netflix

Dies verkündete der VoD-Anbieter gestern über seinen Netflix Geeked-Twitter-Account. In einer kurzen Mitteilung heißt es, die Anime-Serie werde schon ab dem 21. Oktober 2021 weltweit in das Portfolio des Unternehmens aufgenommen. Gutes Timing, denn so bleibt genug Zeit, um das kultige Werk zu schauen, ehe die Live-Action-Adaption, die bereits mehrfach verschoben werden musste, am 19. November 2021 bei Netflix startet.

„Cowboy Bebop“ feierte im Jahre 1998 seine Premiere in Japan und entstand unter der Regie von Shin’ichirō Watanabe („Samurai Champloo“) im Animationsstudio Sunrise („InuYasha“). Insgesamt besteht die Serie aus 26 Episoden sowie einem Anime-Film, dessen Handlung zeitlich zwischen den Folgen 22 und 23 angesiedelt ist.

Im Zentrum der Geschichte steht Spike Spiegel mit seiner Crew, die im Jahr 2071 mit ihrem Raumschiff, der Bebop, ihrem Geschäft als Kopfgeldjäger („Cowboys“) nachgehen. Allerdings gehen sie nicht auf Verbrecherjagd, weil sie so herzensgute Menschen sind, sondern weil sie sich mit dem so verdienten Geld ihren Lebensunterhalt finanzieren. Als sich Femme Fatale Faye Valentine dem Team anschließt, geht jedoch schon bald alles drunter und drüber.

Hierzulande veröffentlichten bisher Nipponart sowie zuletzt peppermint anime die „Cowboy Bebop“-Serie auf Blu-ray und DVD. Columbia TriStar Home Entertainment (Sony Pictures) brachte derweil den Anime-Film auf DVD in den hiesigen Handel.