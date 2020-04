Ist er es oder ist er es nicht? Diese Frage stellen sich derzeit viele Spieler von Call of Duty: Modern Warfare, denn mit dem Season 3 Battle Pass hat ein neuer Skin für Operator Yegor in den Shooter gefunden, der verdächtig an eine Figur aus der beliebten Netflix-Produktion Tiger King erinnert.

John Finlay als Easter Egg in Modern Warfare?

Dass die Call of Duty-Entwickler bei Infiniy Ward möglicherweise Fans der Dokumentationsreihe „Tiger King“ sind, ist nicht allzu unwahrscheinlich. Immerhin erfreut sich die Produktion derzeit ungemeiner Beliebtheit, aber auch kontroverser Diskussionen.

Für nicht weniger Gesprächsstoff sorgt nun auch der neue Skin für Operator Yegor, der nun per Update in den neusten CoD-Ableger gefunden hat und Joe Exotics Ex-Mann John Finlay überraschend ähnlich sieht:

I'm glad Call of Duty finally added a Tiger King update to Modern Warfare pic.twitter.com/zHbs9n5YMh — Osama Bin Mobbin (@MinisterMerch) April 9, 2020

Zugegeben: Die Ähnlichkeit besteht im Wesentlich darin, dass sich beide mit freiem Oberkörper präsentieren, Waffennarren und Kettenträger sind. Der kurzgeschorene Kopf und die Tattoos tragen ihr Übriges zu dem mehrfach getroffenen Vergleich bei. Ob der Skin jedoch tatsächlich eine Ode an John Finley sein soll, ist fraglich. Immerhin könnte alle nur zufällig übereinstimmen. Zudem sieht Joe Exotics einstiger Ehemann inzwischen völlig anders aus, wie in der Aftershow-Folge von „Tiger King“ deutlich wird:

Tiger King: Where Are They Today?



Find out now with the all-new aftershow: The Tiger King and I pic.twitter.com/JB84nPx77b — Netflix (@netflix) April 12, 2020

So I guess they added John Finlay from #tigerking in the new call of duty update 😂😂😂 pic.twitter.com/3GANMfy3RS — Ronny Cobb (@MostCallMeCobb) April 8, 2020

Darum trägt Finlay in Tiger King kein Shirt

In der vor wenigen Tagen von Netflix nachgereichten Bonus-Episode der Serien-Doku, kamen ohnehin einige weitere nachträgliche Informationen an die Oberfläche. So verriet die vermeintliche Inspiration für den Modern Warfare-Skin außerdem, warum er in den Interview-Sequenzen von „Tiger King“ überhaupt so häufig mit nacktem Oberkörper zu sehen ist.

Offenbar ist der Grund einfacher als man denkt: Der Amerikaner liebt es seine Tattoos zu präsentieren und wie er gegenüber Variety verriet, ermutigten ihn die Produzenten sogar dazu seine Hüllen fallen zu lassen.