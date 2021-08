Rainbow Six Siege: Erster Transgender-Operator vorgestellt: das ist Osa

Im September geht die 3. Saison dieses Jahres unter dem Titel „Crystal Guard“ in Rainbow Six Siege an den Start. Mit von der Partie ist ebenfalls ein neuer Operator: Osa bringt nicht nur ein kugelsicheres Schild mit sich, sondern ist auch der erste Transgender-Charakter im Spiel.

Rainbow Six Siege: Das kann Operator Osa

Osa, die mit vollständigem Namen Anja Katarina Janković heißt, ist eine Angreiferin. Dabei setzt sie auf einen Talon-8-Schild, der nicht nur transparent, sondern auch kugelsicher ist. Diesen kann sie sowohl tragen als auch auf Böden oder Fensterrahmen anwenden, wodurch sie bei der Planung ihrer nächsten Schritte geschützt ist.

Zusätzlich zu dem Schild ist Osa noch mit Rauchgranaten und Claymore bestens ausgestattet. Neben dem neuen Operator bringt die nächste Saison auch kleinere Überarbeitungen der Karten, einen Battle Pass sowie einige Saison-Designs mit sich.

Erster Transgender-Operator im Spiel

Außerdem ist Osa der erste Transgender-Operator in „Rainbow Six Siege“. Auf der englischen Website von Ubisoft gab es einen Hinweis darauf, da von ihrer „Transition“ die Rede war. Mit diesem Begriff bezeichnet man den Übergang von dem bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht zu einem anderen.

Gegenüber GameSpot hat das Unternehmen diese Vermutung nun bestätigt: Die Entscheidung sei den Aussagen nach bereits früh gefallen, da sie ein inklusives Team von Operatoren erschaffen möchten. Man habe eng mit Transpersonen zusammengearbeitet, um den Charakter so repräsentativ wie möglich zu gestalten.