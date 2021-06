Rainbow Six Extraction: Die bisher bekannten Operator im Überblick

Bis Rainbow Six Extraction am 16. September 2021 erscheint, müssen sich Fans der Reihe noch ein bisschen gedulden. Um aber nicht direkt den bei der E3 gewonnenen Aufwind zu verlieren und den Hype weiter anzukurbeln, spendiert Ubisoft schon mal ein paar Infos zum kooperativen PvE-Shooter. Vor allem die verschiedenen Operator, also die spielbaren Charaktere mit ihren unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten, sind da natürlich besonders interessant. Wir haben für euch die bisher bekannten Operator aus „Rainbow Six Extraction“ aufgelistet und verraten, was die tapferen Einsatzkräfte so draufhaben.

Operator Ela

Den Anfang macht die rebellische Ela. Trotz ihrer Unberechenbarkeit legt sie eine unschätzbare taktische Expertise an den Tag und entkommt dank ihres Überlebensinstinkts jeder noch so misslichen Lage. Darüber hinaus stehen ihr Haftminen zur Verfügung, die bei Annäherung explodieren und getroffene Gegner betäuben. In den Kampf zieht sie mit einer Maschinenpistole, der Scorpion EVO 3.

Operator Alibi

Die bisher als Undercover-Agentin tätige Alibi glänzt vor allem durch ihre Fähigkeit, feindliche Netzwerke zu infiltrieren. Mit ihrem volumetrischen PRISMA-Darstellungsgerät kann sie Archaeen anlocken und so deren Standorte bestimmen. Alibi kontrolliert mit ihrem Werkzeug als Köder das Schlachtfeld, auf dem sie mit einer Maschinenpistole, der Mx4 Storm, gegen die Parasiten kämpft.

Operator Lion

Der CBRN-Spezialist Leon war schon beim ersten Ausbruch in New Mexico am Start. Jetzt kämpft er mit den anderen Operatoren, um die Invasion aufzuhalten. Seine EE-EINS-D-Drohne ist das perfekte Aufklärungswerkzeug und wichtig im Einsatz, um den Überblick zu behalten. In den gescannten Bereiche kann Lion dann mit seinem Sturmgewehr, dem V308, aufräumen.

Operator Vigil

Der geheimnisvolle Vigil sticht durch seine herausragenden Kenntnisse über Elektrotechnik hervor. Besonders Tarntechnologie hat es ihm angetan. Kein Wunder also, dass er mit der ERC (Elektronische Rendering-Tarnung) die Orientierung der Gegner manipulieren kann und so für gewisse Zeit nicht aufzuspüren ist. Mit der K1A steht ihm eine voll funktionsfähige Maschinenpistole zur Seite.

Operator Sledge

Sledge ist der Mann für’s Grobe. Seine Erfahrungen beim Training des S.A.S. haben ihn widerstandsfähig und stahlhart werden lassen. Mindestens genauso stahlhart ist Caber, sein Vorschlaghammer. Mit dem kann Sledge nicht nur Parasiten betäuben, sondern auch Wände zerstören und so dem Team neue Wege bereiten. Zusätzlich ist er noch mit einer Schrotflinte, der M590A1, ausgerüstet.

Operator Hibana

Hibana ist dem REACT-Team aufgrund ihrer zahlreichen Erfahrungen in Antiterror-Einsätzen beigetreten. Auch sie ist taktisch versiert und dank dem Einsatz ihres X-KAIROS-Granatwerfers extrem gefährlich für die Parasiten. Dessen Geschosse haften auf Oberflächen und können sogar Rüstungen durchdringen. Zusammen mit der TYPE-89, einem Sturmgewehr, verfügt Hibana über zwei Fernkampfwaffen.

Operator Finka

Finka ist eigentlich Mikrobiologin, die aufgrund ihres Gesundheitszustandes ein extrem wertvolles Hilfsmittel entworfen hat. Mit ihrem nanobot-betriebenen Adrenalinboost kann Finka nämlich die Überlebenskraft und Reaktion ihrer Teammitglieder*innen unterstützen und so auch eigentlich Gefallene wieder aufpäppeln. Trotzdem greift die Mikrobiologin auch zur Waffe und sollte mit der SPEAR .308, einem Sturmgewehr, nicht unterschätzt werden.

Operator Pulse

Pulse war beim FBI vor allem für die Analyse biometrischer Daten zuständig. Als Teil des REACT-Teams unterstützt er den Kampf gegen die Parasiten mit seinem rekalibrierten HB-7 Herzsensor. Der ermöglicht es ihm, VIPs, Vermisste und sogar feindliche Nester durch Hindernisse hindurch zu erkennen. Auch er besitzt eine Schrotflinte, nämlich die M1014.

Operator Doc

Der bislang letzte bekannte Operator ist Doc. Wie sein Name schon verrät, ist Doc Mediziner und im Kampf für die Gesundheit seiner Kolleg*innen verantwortlich. Mit seiner Gesundheitspistole macht er Teammitglieder*innen nicht nur wieder munter, sondern kann sie im Fall der Fälle auch wiederbeleben. Darüber hinaus leistet ihm im Einsatz die SG-CQB, eine Schrotflinte, stets gute Dienste.

Auf welche Operatoren dürft ihr euch bei Rainbow Six Extraction noch freuen?

Neun von den insgesamt 18 Operatoren sind noch unbekannt und werden wohl in den kommenden Wochen vor Release enthüllt werden. Bislang ist die Auswahl aber schon vielversprechend, weil die einzelnen Operatoren unterschiedliche Bereiche im Kampf gegen die Parasiten abdecken und so individuelle Spielstile ermöglichen. Welche Operatoren erhofft ihr euch noch für „Rainbow Six Extractionr“?