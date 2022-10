In Guillermo del Toro’s Netflix-Kuriositätenkabinett Cabinet of Curiosities geben sich jede Menge berühmte Regisseur*innen und Schauspiel-Stars die Klinke in die Hand. Ein ganz besonderes Wiedersehen dürfte an vielen Fans vorüber gehen, wenn sie nicht ganz genau hinsehen: Gleich zwei Schauspieler*innen aus dem Sci-Fi-Klassiker „Cube“ sind mit dabei, aber das war noch nicht alles.

Cabinet of Curiosities: Cube-Cameo mit Schauspieler*innen und Regisseur

Darum geht’s: Auf Netflix läuft seit vorgestern die Horror-Anthologie Cabinet of Curiosities. Darin versammelt Guillermo del Toro („Pans Labyrinth“, „Pacific Rim“, „Shape of Water“, „Hellboy – Die goldene Armee“) viele bekannte Genre-Größen des Horrors.

Unter anderem geben sich Catherine Hardwicke („Twilight“), Panos Cosmatos („Mandy“), Jennifer Kent („Der Babadook“) und viele andere die Ehre. Auch der „Walking Dead“-Star Andrew Lincoln oder RoboCop Peter Weller wirken hieran mit.

Seht euch den Trailer zum Cabinet of Curiosities an:

Bisher gibt es schon einige Folgen, aber noch nicht alle. Heute sind zwei weitere Episoden veröffentlicht worden, morgen folgen dann die letzen beiden. Eine Übersicht zu allen Episoden und wer noch alles mitmischt, findet ihr in diesem PlayCentral-Artikel.

Cube-Cameo in Folge 2: Die zweite Episode in „Cabinet of Curiosities“ nennt sich „Friedhofsratten“ und stammt von Vincenzo Natali. Der zeichnet unter anderem für Episoden der Serien „Hannibal“, „Westworld“ oder „The Strain“ verantwortlich – aber nicht nur. Er hat vor 25 Jahren auch den Kult-Hit Cube gedreht.

Aber damit schließt sich noch nicht der Kreis: In „Friedhofsratten“ spielen nämlich auch gleich zwei Personen mit, die seinerzeit ebenfalls an „Cube“ beteiligt waren. Zum einen wäre da David Hewlett („Splice“, „Stargate: Atlantis“), jetzt allerdings 25 Jahre älter und mit mehr Gesichtsbehaarung.

Zum anderen tritt in der „Friedhofsratten“-Episode von „Cabinet of Curiosities“ auch noch Julian Richings mit. Der spielt hier den Leichenbeschauer, damals war er in „Cube“ allerdings nur recht kurz zu sehen: Er war das erste Opfer des würfeligen High-Tech-Gefängnisses.

Habt ihr schon reingeschaut? Wie gefallen euch die ersten Folgen aus Cabinet of Curiosities?