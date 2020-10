Blair Witch jetzt gratis für alle im Epic Games Store zu Halloween!

Halloween ist angebrochen und um dem alljährlichen, gruseligen Feiertag zu frönen, gibt es im Epic Games Store eine Kleinigkeit für alle. Epic Games und Bloober Team verschenken ab sofort Blair Witch, das ihr euch mit wenigen Klicks kostenlos sichern könnt!

Und nicht nur das. Obendrauf gibt es noch ein weiteres Spooky-Game, und zwar Ghostbusters, das Videospiel.

Blair Witch kostenlos im Epic Games Store!

In „Blair Witch“ verschlägt es euch nach Burkittsville, Maryland. Genauer gesagt in den „Black Hills“-Wald, wo ihr mit der Sage um die Blair-Hexe konfrontiert werdet.

Als Polizeibeamter Ellis Lynch, der sich auf der Suche nach einem vermissten Jungen befindet, müsst ihr den hiesigen Wald erkunden und seid zum Glück nicht allein. Denn euer treuer Begleiter, euer Hund Bullet, begleitet euch auf dieser Achterbahnfahrt des Schreckens.

Hier geht es zu Blair Witch!

Unsere Review und mehr über den „Blair Witch“-Mythos erfahrt ihr in unserem Podcast:

Noch mehr Gruselspaß mit Ghostbusters

Falls ihr zudem an „Ghostbusters“ interessiert seid, sichert euch jetzt die Third-Person-Action, die euch in die Haut der Charaktere aus den ersten beiden Filmen wirft. Ihr spielt also Bill Murray, Dan Ackroyd, Harold Ramis und Ernie Hudson höchstselbst, die wiederum in ihre Filmrolle schlüpfen.

Es handelt sich um eine Remastered-Version des Spiels, das im Original in 2009 erschienen ist.

Hier geht es zu Ghostbusters!

