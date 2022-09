Die Jagd auf Replikanten in einer postapokalyptischen Welt ist noch lange nicht zu Ende: Fans des Cyberpunk-Meisterwerks Blade Runner dürfen sich auf eine Fortsetzung freuen!

Amazon kündigt eine neue Serie namens Blade Runner 2099 an, ein Sequel zum Sci-Fi-Kultfilm „Blade Runner“ mit Harrison Ford aus den 1980er-Jahren, gefolgt von Blade Runner 2049 mit Ryan Gosling aus dem Jahr 2017.

Die Sci-Fi-Kultreihe geht weiter

Erste Hinweise auf eine Blade Runner-Serie gab es bereits im Herbst letzten Jahres von niemand Geringeres als Regisseur Ridley Scott („Alien“) des Kultfilms. Scott wird mit seiner Produktionsfirma Scott Free gemeinsam mit Alcon Entertainment die Amazon-Serie entwickeln.

Als Showrunnerin fungiert Silka Luisa, die mit der Serie „Strange Angel“ Aufmerksamkeit erlangte und derzeit als Mitautorin und Produzentin an der Videospiel-Adaption Halo sowie als Showrunnerin an der Serie „Shining Girls“ mit Elisabeth Moss beteiligt ist. Mit an Bord ist außerdem Produzent Michael Green, Mitautor von „Blade Runner 2049“.

„Das Original von Blade Runner, bei dem Ridley Scott Regie führte, gilt als einer der größten und einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten, und wir freuen uns, unseren Prime-Video-Kunden weltweit Blade Runner 2099 vorstellen zu können. Wir fühlen uns geehrt, diese Fortsetzung des Blade-Runner-Franchise präsentieren zu können und sind zuversichtlich, dass Blade Runner 2099 durch die Zusammenarbeit mit Ridley [Scott] und der bemerkenswert talentierten Silka Luisa den Intellekt, die Themen und den Geist seiner Vorgängerfilme beibehalten wird“, so Vernon Sanders, Head of Global Television bei Amazon Studios.

Erste Story-Details zur Blade Runner-Serie

Bislang sind erste Details zur „Blade Runner“-Serie noch streng geheim. Fest steht jedoch, dass die Handlung rund 50 Jahre nach dem zweiten Film einsetzt, der wiederum rund 30 Jahre nach dem ersten Teil spielt.

„Wir sind mehr als begeistert, den Blade-Runner-Kanon mit der provokativen Geschichte, die Silka geschaffen hat, in ein neues Reich zu erweitern“, meinen die beiden Produzenten Andrew Kosove und Broderick Johnson, Gründer des Studios Alcon Entertainment.

Ob es ein Wiedersehen mit bekannten Figuren und Charakteren gibt, bleibt spannend. Inzwischen läuft die Suche nach einer ersten Besetzung.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das Blade Runner-Universum wächst

Regisseur Ridley Scott („Alien“) hat in den 1980er-Jahren bereits den Science-Fiction-Klassiker Blade Runner von Kultautor Philip K. Dick fürs Kino verfilmt und damit das Genre Cyberpunk publik gemacht. In der Hauptrolle ist „Star Wars“- und „Indiana Jones“-Star Harrison Ford in einer seiner weiteren Paraderolle als Rick Deckard zu sehen, der in Los Angeles in einer nahen Zukunft Jagd auf Replikanten macht, die der Menschheit in einer postapokalyptischen Welt gefährlich werden.

Im Jahr 2017 wagte sich Dune-Regisseur Denis Villeneuve an ein direktes Sequel mit dem Titel Blade Runner 2049, das trotz einem Wiedersehen mit Harrison Ford und dem neuen Hauptdarsteller Ryan Gosling zwar kein großer Kinoerfolg war, aber vor allem von Fans und Kritikern hochgelobt wurde und viel Anklang fand. Jetzt soll die Story um die Replikanten in einer Serie fortgeführt werden.

Blade Runner Anime-Serie © Crunchyroll / Adult Swim

Inzwischen gibt es eine Anime-Serie namens Blade Runner: Black Lotus von den „Ghost in the Shell“-Machern, die zeitlich zwischen den beiden Kinofilmen angesiedelt ist und eine neue Geschichte im Universum erzählt – mit Cameo-Auftritt von bekannten Charaktere wie Doc Badger oder Niander Wallace Jr. (Jared Leto) aus den Filmen. „Blade Runner: Black Lotus“ ist im Herbst 2021 exklusiv bei Crunchyroll an den Start gegangen.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen