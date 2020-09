CoD: Black Ops Cold War Multiplayer-Enthüllung im Livestream anschauen

Während Ende August 2020 Call of Duty: Black Ops Cold War von Activision und Treyarch offiziell vorgestellt wurde und ein erster Blick auf die Singleplayer-Kampagne gewährt wurde, findet am heutigen Mittwoch, den 9. September 2020 die offizielle Enthüllung des Multiplayer-Modus statt.

Wann: Black Ops Cold War wird am 9. September um 19 Uhr deutscher Zeit enthüllt.

Wo kann ich den Revell Livestream schauen?

Ihr könnt den Livestream über verschiedene Kanäle verfolgen. Dazu zählt unter anderem der offizielle YouTube- und Twitch-Kanal von Call of Duty:

Was werden wir zu sehen bekommen?

Viel ist zu dem Inhalt, den wir heute Abend zu sehen bekommen sollen, bislang nicht bekannt. Doch möglicherweise wird der Shooter ab dem Event vorbestellbar sein, damit ihr pünktlich im November mit einer entsprechenden Version versorgt werdet.

In jedem Fall dürften die Entwickler den Multiplayer sowie die neuen Features und Modi genauer vorstellen. Alle Infos zu dem Release gibt es später natürlich auf PlayCentral.de zu lesen!

Wann erscheint CoD: Black Ops Cold War?

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheint am 13. November 2020 für PS4, Xbox One und PC. Versionen für PS5 und Xbox Series X werden später folgen, je nach dem jeweiligen Konsolenstart. Da die am gestrigen Dienstag enthüllte Xbox Series S laut der offiziellen Ankündigung seitens Microsoft am 10. November erscheint, dürfte eine entsprechende Version von Black Ops Cold War möglicherweise ebenfalls direkt zum Launch am 13. November für Käufer zur Verfügung stehen.