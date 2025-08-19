Black Ops 7 bringt RPG-Elemente ins Endgame – Ein neuer Ansatz für Shooter-Fans

Call of Duty: Black Ops 7 bringt frischen Wind in die Welt der Shooter. Mit einem offenen RPG-Ansatz in seinem Endgame-Modus hebt es sich von früheren Titeln ab. Die klassische Struktur von Call of Duty, bestehend aus einer filmreifen Kampagne, einem kooperativen Zombies-Modus und PvP-Multiplayer, wird durch diese Neuerung ergänzt. Die Möglichkeit, in jedem Modus Fortschritte zu erzielen, ist eine spannende Entwicklung, die viele von euch ansprechen wird.

Was ist das Endgame von Black Ops 7?

Was macht das Endgame von Black Ops 7 so einzigartig? Nach der 11. Mission der Kampagne erwartet dich eine fast endlose Mission namens Endgame. In diesem Modus kannst du mit bis zu 32 anderen Spielern auf der offenen Weltkarte Avalon spielen. Avalon ist nicht nur ein Schauplatz der Hauptkampagne, sondern bietet im Endgame noch mehr Freiheiten. Kevin Drew, der Design Director von Treyarch, betont die Wiederspielbarkeit dieses Modus, ähnlich wie bei den Zombies.

Du kannst als beliebiger Operator spielen und verschiedene Skins verwenden, was für zusätzliche Individualität sorgt. Avalon ist in Zonen unterteilt, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade aufweisen. Das bedeutet, dass du deinen Charakter aufleveln musst, um die Herausforderungen zu meistern.

Die Mechanik hinter dem Endgame

Wie funktioniert das Fortschrittssystem im Endgame? Im Endgame von Black Ops 7 erwartet dich eine „Power Journey“, in der du verschiedene Sitzungen benötigst, um zum letzten Ziel zu gelangen. Du kannst deine Ausrüstung und Fähigkeiten wie einen Enterhaken oder einen Mega-Sprung anpassen. Es gibt 60 Stufen des Kampfbewertungssystems, was bedeutet, dass eine beträchtliche Menge an Fortschritt möglich ist.

Das interessante an diesem Modus ist, dass du all deine Fortschritte verlierst, wenn du stirbst, es sei denn, du schaffst es zu entkommen. Dies deutet auf ein Extraktionselement hin, ähnlich wie in Modern Warfare II’s DMZ. Die genauen Details dazu sind jedoch noch geheim.

Spieltiefe und Zukunft des Endgame

Wird das Endgame nach dem Start weiterentwickelt? Obwohl Treyarch noch keine Updates für das Endgame nach dem Start angekündigt hat, hoffen viele von euch auf neue Inhalte. Angesichts der Tatsache, dass das Spiel bereits ein Ende hat, könnten große Updates ausbleiben. Dennoch besteht die Hoffnung, dass die Tiefe und der Umfang des Modus ausreichen, um euch langfristig zu fesseln.

Einige von euch könnten befürchten, dass das Endgame einfach eine PvE-Version von Warzone ist. Doch wenn Treyarch es richtig anstellt, könnte es eine packende und herausfordernde Erfahrung bieten, die mehr als nur einfache Aufgaben wie das Erobern von Gebieten umfasst.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025. Was hältst du von diesem neuen Endgame-Modus? Lass es uns in den Kommentaren wissen!