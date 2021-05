Biomutant: Leitfaden aller Trophäen – Alle Erfolge für die Platin-Trophy

Zwar handelt es sich bei Biomutant um ein Action-Rollenspiel, allerdings müsst ihr nicht mit 100 Stunden oder noch mehr Spielzeit wie bei einem Assassin’s Creed Valhalla rechnen, wenn ihr alles sehen und entdecken möchtet. Liegt euer Fokus auf der Story, seid ihr in rund 15-20 Stunden bei den Credits angelangt. Inklusiver alle Nebenaufgaben und Sammelgegenstände könnt ihr aber durchaus eine Spielzeit von mehr als 65 Stunden rechnen. Da viele Collectibles an Trophäen und Achievements geknüpft sind, sollten Trophäen-Jäger also deutlich mehr Spielzeit für Platin einrechnen.

Hier findet ihr die komplette Trophäenliste mit allen Achievements zu „Biomutant“ samt Tipps und Tricks.

Biomutant: Die komplette Trophäenliste zum Action-Rollenspiel

Insgesamt gibt es in „Biomutant“ 47 Trophäen, die ihr freischalten müsst, um das Spiel zu 100 Prozent abzuschließen und die Platin-Trophy freizuschalten. Die Aufteilung der PS5-Trophäen lautet wie folgt:

1x Platin

3x Gold

6x Silber

37x Bronze

Wie schwer ist Biomutant–Platin?

Die Platin-Trophäen in „Biomutant“ freizuschalten ist durchaus machbar und besteht aus keinen besonders schwierigen Herausforderungen. Allerdings dürfte dieses Unterfangen einige an Zeit in Anspruch nehmen. Schließlich gibt es in dem Action-Rollenspiel zahlreiche Sammelgegenstände sowie Collectibles zu finden, die an eine Trophy gebunden sind.

Biomutant: Die Platin-Trophäe

Alle deutschen Trophäen für „Biomutant“ auf der PS4 und PS5 haben wir euch im Folgenden aufgelistet.

Biomutant Platin-Trophäe – Verdiene alle Trophäen im Spiel.

Gold-Trophäen

Wung-Fu-Meister – Besiegen Sie 50 Feinde mit Super Wushu.

Besiegen Sie 50 Feinde mit Super Wushu. Paragon – Besiegen Sie alle 4 Weltenfresser.

Besiegen Sie alle 4 Weltenfresser. Soziales – Entdecken Sie alle 16 Nebenfiguren.

Silber-Trophäen

Kneel – Entdecken Sie alle 30 Altare.

Entdecken Sie alle 30 Altare. Pew Pew! – Schalten Sie alle Waffenwettbewerbsfähigkeiten frei.

Schalten Sie alle Waffenwettbewerbsfähigkeiten frei. Hack ‘n Slash – Schalten Sie alle Fertigkeiten für Nahkampfwaffen frei.

Schalten Sie alle Fertigkeiten für Nahkampfwaffen frei. Der Drache – Besiegen oder dominiere Sie alle 5 Stammesführer.

Besiegen oder dominiere Sie alle 5 Stammesführer. Conscious – Schließen Sie alle 20 Gewissensdialoge ab.

Schließen Sie alle 20 Gewissensdialoge ab. Auswandern – Entdecken Sie alle 6 Stammesfestungen.

Bronze-Trophäen

Das Abenteuer beginnt – Entkommen Sie aus Bunker 101.

Entkommen Sie aus Bunker 101. Twinkle Twinkle – Entdecken Sie einen Twinkle Crashite.

Entdecken Sie einen Twinkle Crashite. Unter den Tisch – Gewinnen Sie einen Trinkwettbewerb gegen Gulp.

Gewinnen Sie einen Trinkwettbewerb gegen Gulp. Gadgets der Alten Welt – Entdecken Sie alle 15 „Gadgets der Alten Welt“.

Entdecken Sie alle 15 „Gadgets der Alten Welt“. Schläger – Besiegen Sie 25 Banditen.

Besiegen Sie 25 Banditen. Teer – Werfen Sie 5 Feinde während des Kampfes in Öl

Werfen Sie 5 Feinde während des Kampfes in Öl Spezialisiert – Erreichen Sie Level 25 mit einer beliebigen Charakterklasse

Erreichen Sie Level 25 mit einer beliebigen Charakterklasse DNA-Überladung – Rekodieren Sie Ihre DNA in einem Kühlturm-Biopool

Rekodieren Sie Ihre DNA in einem Kühlturm-Biopool Maximale Gewinne – Aktualisieren Sie 2 beliebige Attribute auf 100

Aktualisieren Sie 2 beliebige Attribute auf 100 Elektrifiziert – Besiege Sie 20 Gegner mit der Ki-Spark-Fähigkeit

Besiege Sie 20 Gegner mit der Ki-Spark-Fähigkeit Hit It To Them – Treffen Sie 25 Feinde auf die Schleimblase

Treffen Sie 25 Feinde auf die Schleimblase Sprießen! – 50 Mal auf einen Pilz springen

50 Mal auf einen Pilz springen Nautisch – Fahren Sie mit dem Goodlide durch alle Wasserwiderstandsstufen

Fahren Sie mit dem Goodlide durch alle Wasserwiderstandsstufen Heavy Metal – Überleben Sie 5 Minuten im Mekton in der Deadzone

Überleben Sie 5 Minuten im Mekton in der Deadzone Rodeo – Fahren Sie einen Gnaut 500 Meter

Fahren Sie einen Gnaut 500 Meter Handwerker mit Spielzeug – Schalten Sie alle Automaton-Upgrades frei

Schalten Sie alle Automaton-Upgrades frei Im Grünen – Über 1.000 Greenleaf besitzen

Über 1.000 Greenleaf besitzen Elementar – Erhalten Sie 10 von jeder Handwerksressource

Erhalten Sie 10 von jeder Handwerksressource Zoo-do – Erfassen Sie 20 Sqvips

Erfassen Sie 20 Sqvips Heiler – Fangen Sie 20 Kaugummis

Fangen Sie 20 Kaugummis Bugologist – Fange Sie 20 glänzende Motten

Fange Sie 20 glänzende Motten Flap-Flap – Erfassen Sie 20 Pippis

Erfassen Sie 20 Pippis Pole Angler – Fangen Sie 20 Guppos

Fangen Sie 20 Guppos Reisender – Kaufen Sie einen Artikel bei Honki

Kaufen Sie einen Artikel bei Honki Abenteurer – Entdecken Sie alle 7 Umweltbiome

Entdecken Sie alle 7 Umweltbiome Auge auf die Straße – Entdecken und betreten Sie 3 Mannlöcher

Entdecken und betreten Sie 3 Mannlöcher Das ist meins – Lösen Sie 3 Bangballs im Porky Puff aus

Lösen Sie 3 Bangballs im Porky Puff aus Snack Time – Füttere den Jumpo Puff World Eater mit 6 Sqvips

Füttere den Jumpo Puff World Eater mit 6 Sqvips Sailor – Füttere Murk Puff 10 mit Guppos

Füttere Murk Puff 10 mit Guppos Gumshow – Ziehen Sie alle Zähne aus dem Hoof Puff

Ziehen Sie alle Zähne aus dem Hoof Puff Eroberung – Erobern Sie 6 Stammestellungen

Erobern Sie 6 Stammestellungen Show-off – Besiegen Sie Feinde mit 3 verschiedenen Stammeswaffen

Besiegen Sie Feinde mit 3 verschiedenen Stammeswaffen Starstruck – Stellen Sie eine 7-Sterne-Waffe her

Stellen Sie eine 7-Sterne-Waffe her Hammerzeit – Finden und rüsten Sie 5 verschiedene Mekton-Upgrades aus

Finden und rüsten Sie 5 verschiedene Mekton-Upgrades aus Surfing the Wave – Finden und rüsten Sie 5 verschiedene Googlide-Upgrades aus

Finden und rüsten Sie 5 verschiedene Googlide-Upgrades aus Schlagen! – Fügen Sie mit einem einzigen Treffer über 1.000 Schaden zu

Fügen Sie mit einem einzigen Treffer über 1.000 Schaden zu Ende des Regenbogens – Finden Sie heraus, was sich am Ende des Regenbogens befindet