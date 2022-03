Better Call Saul geht dieses Jahr in seine sechste und letzte Staffel. Das große Finale der Spin-off-Serie zu Breaking Bad hat einen neuen Trailer spendiert bekommen, der die Vorfreude ordentlich anheizt. Einen Starttermin gibt es auch und der liegt gar nicht mehr in allzu weiter Ferne.

Batter Call Saul Season 6: Neuer Trailer ist da

Darum geht’s: „Better Call Saul“ stellt eine Spin-off-Serie und gleichzeitig ein Prequel zum Mega-Hit Breaking Bad dar. Das Projekt läuft nun fünf ebenfalls sehr erfolgreiche Seasons und bewegt sich jetzt auf das große Finale zu. Es dauert nicht mehr lange, bis es los geht.

Seht euch den Trailer an: Ein neuer Trailer zum ersten Teil der finalen Staffel „Better Call Saul“ ist da. Darin sehen wir jede Menge alte Bekannte. Gustavo „Gus“ Fring (Giancarlo Esposito), Saul Goodmann (Bob Odenkirk), Mike Ehrmanntraut (Jonathan Banks), Kim Wexler (Rhea Seehorn) und jede Menge Leichensäcke. Es sieht alles ganz danach aus, als würde hier das Ende von Jimmy vorbereitet.

Season 6 wird zweigeteilt: Weil die letzte und sechste Staffel von „Better Call Saul“ deutlich länger werden soll, erscheint sie in zwei Teilen. Uns erwarten 13 Folgen und diese Episoden dürften wirklich spannend werden. Von einigen Figuren wissen wir, dass sie überleben. Aber was ist mit Kim Wexler? Auch wie es mit Lalo und Nacho aussieht, bleibt ungewiss.

Wann kommt die 6. Staffel? In den USA startet „Better Call Saul“ am 18. April auf AMC in die sechste Staffel. In Deutschland dürften die einzelnen Folgen dann immer jeweils am nächsten Tag auf Netflix veröffentlicht werden. Allerdings handelt es sich dabei nur um den ersten Teil von Season 6. Der zweite Part soll aber wenig später, nämlich am 11. Juli 2022 starten.

Freut ihr euch drauf? Was erwartet ihr von Season 6? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.