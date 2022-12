Get Away: Kayla Shyx erleidet schweren Unfall beim großen MontanaBlack-Event

MontanaBlacks erstes eigenes Show wird überschattet von einem dramatischen Unfall. Bei der finalen Episode von Get Away brach sich Kayla Shyx beide Arme und musste das Finale abbrechen. Und das war nicht das Einzige was schieflief.

Finalistin im Krankenhaus

So hatte sich Kayla Shyx ihren Auftritt im Finale von Get Away sicherlich nicht vorgestellt. Als eine von drei Finalist*innen hatte sich die Youtuberin bei der Escape-Show qualifiziert. Auch dieses Mal mussten die Kandidat*innen wieder aus einem Gefängnis ausbrechen.

Dafür mussten sie zunächst eine „Wall of Pain“, eine mit Erde befüllte Wand, durchbrechen. Und das Ganze ohne Hilfsmittel. Während die Kamera Knossi und Unsymphatisch TV dabei beobachtete, wie sie das Hindernis mit Gewalt „abbauen“ wollten, passierte der Unfall.

Shyx signalisierte schnell, dass sie das Finale nicht weiter machen konnte, da sie vermutlich den rechten Arm gebrochen hatte. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass sogar beide Arme gebrochen waren und sie wurde unter Vollnarkose direkt operiert.

Was war passiert?

Fans hatten erst gemutmaßt, dass sich Kayla Shyx beim Prügeln auf die Wand die Verletzung zugezogen haben könnte. MontanaBlack klärte später über Twitter auf.

Nach dem Zwischenfall führten Knossi und Unsymphatisch TV den Wettstreit fort. Nachdem sie sich durch mehrere Türen kämpften, mussten die Kontrahenten hinter der dritten Tür einen Schlüssel in einer Sandtruhe finden, um ihre Fußfesseln zu lösen.

Knossi fand zwar den Schlüssel, konnte aber sein Schloss nicht öffnen, da zuviel Sand in die Mechanik gekommen war. Die Regie erlaubte ihm dann, so weiter zu machen und er schaffte es letztlich zu gewinnen.

© Instagram: Kayla Shinx

Wie geht es Kayla Shyx jetzt?

Mittlerweile geht es ihr wieder so gut, dass sie mit Humor auf die Ereignisse zurückblicken kann.

@knossi hat vielleicht gewonnen aber ich hab mir beide Arme brutal gebrochen ohne zu heulen 🤙🏼 Instagram: Kayla Shinx