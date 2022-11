Twitch-Star MontanaBlack veranstaltet schon bald ein neues Event mit vielen anderen bekannten Streamern. Das nennt sich „Get Away“ und steckt die Teilnehmenden allesamt in ein ehemaliges Gefängnis, aus dem sie entkommen müssen.

Neues Streamer-Event von MontanaBlack heißt Get Away

Das ist Get Away: Bei „Get Away“ handelt es sich um das nächste große Event, an dem eine Vielzahl bekannter Twitch-Stars aus Deutschland teilnehmen. MontanaBlack fungiert gemeinsam mit Steven Gätjen als Gastgeber.

So funktioniert’s: „Get Away“ soll eine Art Live-Escape-Show werden. In etwa so, wie ihr das vielleicht von Escape Rooms oder ähnlichen Exit-Spielen kennt – nur eben in viel größer.

Das heißt, dass haufenweise bekannte Gesichter mit großer Reichweite zusammen in ein ehemaliges Gefängnis gesteckt werden. Um daraus zu entkommen, gilt es, diverse Herausforderungen zu absolvieren.

Die Challenges finden teilweise als Team-Aufgaben, aber auch einzeln statt. Für das Finale ist eine bisher nicht näher definierte, „besonders überraschende Herausforderung“ geplant. Am Schluss bleibt wohl nur eine Person übrig, die gewinnt.

Wer macht mit? Eine ganze Menge bekannter Gesichter. Das Ziel dürfte klar sein: Möglichst viele Influencer, Streamer und Content Creator zusammen zu bringen, die dann gemeinsam richtig viele Zuschauer*innen mobilisieren.

Mit dabei sind bisher:

Trymacs

EliasN97

Knossi

Kayla Shyx

Wann und wo kommt’s? MontanaBlack arbeitet für „Get Away“ mit Joyn zusammen. Dort läuft das Event dann auch, und zwar an diesem Termin:

11. Dezember 2022, 18:00 Uhr

Eine Live-Übertragung auf Twitch ist bisher offiziell nicht geplant und es wird wohl auch keine Möglichkeit geben, selbst vor Ort zuzuschauen. Wir gehen aber davon aus, dass es trotzdem auch auf den eigenen Kanälen der Teilnehmer*innen Inhalte zu dem Event geben wird.

MontanaBlack tritt als Spielleiter in Erscheinung, aber auch als Komplize. So richtig sicher scheint es aber nicht zu sein, das er den anderen Teilnehmenden auch wirklich hilft. Eventuell arbeiten auch die Gastgeber nicht immer mit den Kandidat*innen zusammen.

MontanaBlack ist nicht unumstritten: Erst kürzlich hat er selbst noch einmal an seine größten Skandale erinnert. Der Twitch-Star spricht über seine größten Ängste, bei denen auch seine Sperre eine Rolle spielt.

Wie klingt das Event für euch? Habt ihr Lust, euch Get Away anzuschauen?