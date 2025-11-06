Battlefield 6: So schaltest du Crossplay auf dem PC aus – Bots als Gegner?

Ein Spieler von Battlefield 6 hat kürzlich einen Weg entdeckt, wie du die Konsolen-Crossplay-Funktion auf dem PC deaktivieren kannst. Diese Option ist im Spiel standardmäßig nicht verfügbar, wurde jedoch von dem Profi-Spieler Otto Bostrom, bekannt als Ottr, durch eine Manipulation der Spieldateien ermöglicht. Indem du die Zeile „GstGameplay.CrossPlayEnable 0“ in dein Profil einfügst, kannst du Crossplay auf deinem PC ausschalten.

Die Entdeckung und ihre Konsequenzen

Was bedeutet es, Crossplay auf dem PC zu deaktivieren? Crossplay ermöglicht es, dass du mit Freunden über verschiedene Plattformen hinweg spielen kannst. Während dies für viele eine willkommene Funktion ist, gibt es auch Stimmen, die sich dagegen aussprechen. Vor allem PC-Spieler fühlen sich oft benachteiligt, da der Aim-Assist für Konsolenspieler ihnen einen vermeintlichen Vorteil verschafft.

Das Deaktivieren von Crossplay hat jedoch einen signifikanten Nachteil: Die Spieler, die diesen Trick anwenden, werden meist in Multiplayer-Lobbys mit Bots geworfen. Das liegt daran, dass nur wenige Spieler diese Methode nutzen, wodurch es nicht genügend menschliche Mitspieler gibt.

Reaktionen der Community

Wie reagieren andere Spieler auf diese Entdeckung? Die Reaktionen sind gemischt. Einige PC-Spieler begrüßen die Möglichkeit, sich von Konsolenspielern abzukoppeln, während andere die Praxis des Manipulierens von Spieldateien kritisch sehen. Es besteht auch die Gefahr, dass durch solche Änderungen Spielstabilität und -sicherheit beeinträchtigt werden.

Auch DICE, das Entwicklerstudio hinter Battlefield 6, hat sich bisher nicht zu dieser Entdeckung geäußert. Da ähnliche Funktionen in anderen Titeln auch selten angeboten werden, ist es unwahrscheinlich, dass dies in naher Zukunft offiziell unterstützt wird.

Entwicklerpläne und zukünftige Änderungen

Welche Pläne hat DICE für die Zukunft von Battlefield 6? DICE hat angekündigt, Änderungen am Aim-Assist für Konsolenspieler vorzunehmen. Matthew Nickerson, der Design-Leiter für Konsolen bei DICE, bestätigte, dass an einem neuen Aim-Assist-System gearbeitet wird, das weniger „Klebrigkeit“ aufweisen soll. Dies könnte den Frust der PC-Spieler verringern und das Spielerlebnis für alle Plattformen verbessern.

Die genaue Einführung dieser Änderungen ist jedoch noch unklar, aber sie könnten dazu beitragen, die Balance zwischen den verschiedenen Plattformen zu verbessern und den Unmut der PC-Community zu verringern.

Was hältst du von der Möglichkeit, Crossplay auf dem PC zu deaktivieren?