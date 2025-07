Battlefield 6 Open Beta kommt im August 2025 – Hol dir den frühen Zugang!

Die Battlefield 6 Live-Übertragung hat den Fans einen ersten Einblick gegeben, was sie erwartet, wenn das Spiel am 10. Oktober 2025 erscheint. Besonders spannend ist, dass du nicht lange warten musst, um die neuesten Entwicklungen von Electronic Arts und Battlefield Studios auszuprobieren. Es wird mehrere Battlefield 6 Beta-Phasen im August geben, und einige von euch können sogar früher einsteigen. Auch wenn du keinen frühen Zugang erhältst, kannst du das Spiel während der ersten offiziellen offenen Beta-Phase ausprobieren.

Beta-Zeiten und Zugang

Wann findet die Open Beta statt? Das erste Wochenende der Battlefield 6 Open Beta beginnt am 9. August 2025 und endet am 10. August 2025. Das zweite Wochenende bietet mehr Zeit zum Ausprobieren des Shooters, es beginnt am 14. August 2025 und endet am 17. August 2025. Der frühe Zugang ist in der Woche vor dem ersten offenen Test möglich, beginnend am 7. August 2025 und endend am 8. August 2025. Den frühen Zugang zu erhalten, ist überraschend einfach.

Wie erhältst du frühen Zugang zur Battlefield 6 Open Beta? Es gibt mehrere Möglichkeiten, um frühen Zugang zur Battlefield 6 Open Beta zu bekommen. Spieler, die sich für Battlefield Labs angemeldet haben, erhalten automatisch frühen Zugang, auch wenn sie an keinen vorherigen Tests teilgenommen haben. Dies wird wahrscheinlich einen Großteil der Fans abdecken, die sich auf das Spiel freuen.

Zugang über Twitch

Kannst du über Twitch Zugang erhalten? Ja, Spieler, die sich nicht für Battlefield Labs angemeldet haben, haben immer noch die Chance, frühen Zugang zur Battlefield 6 Open Beta zu erhalten. Alles, was du tun musst, ist, die Streamer auf Twitch zu verfolgen, die von dem heutigen Event berichten. Stelle sicher, dass du in deinem Twitch-Konto eingeloggt bist, um möglicherweise frühen Zugang zu erhalten.

Plattformen und Vorbestellung

Auf welchen Plattformen ist die Beta verfügbar? Die Battlefield 6 Open Beta, einschließlich des Wochenendes mit frühem Zugang, ist für PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC-Spieler zugänglich. Wenn du die Beta genießen solltest, kannst du das Spiel ab sofort für deine bevorzugte Plattform vorbestellen.

Was kostet das Spiel? Die Standard Edition kostet 69,99 €, während die Phantom Edition 99,99 € kostet. Diese Editionen bieten verschiedene Extras, die dir das Spielerlebnis bereichern können.

Deine Meinung zählt!

Lust auf die Battlefield 6 Open Beta? Teile deine Gedanken und Erwartungen an diesen mit Spannung erwarteten Ego-Shooter in den Kommentaren unten! Wir sind gespannt auf deine Meinung.