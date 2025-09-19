Battlefield 6 mit neuer Zielhilfe 2.0 – Was erwartet dich im Oktober 2025?

Die Entwickler von Battlefield 6 haben kürzlich Details zur Zielhilfe im Spiel bekannt gegeben. Diese Informationen werden sicherlich viele von euch interessieren, die sich Sorgen über eine übermäßige Zielhilfe in Ego-Shootern machen oder sich fragen, wie die Zielhilfe in Battlefield 6 im Vergleich zu Battlefield 2042 abschneiden wird. Das Spiel soll am 10. Oktober 2025 erscheinen, und die Vorfreude ist groß, insbesondere nach den Beta-Tests, die mehr als eine halbe Million Spieler anlockten.

Die neue Zielhilfe in Battlefield 6

Wie unterscheidet sich die Zielhilfe von früheren Versionen? In einem Interview mit Well Played sprachen der Designer Matthew Nickerson und der technische Direktor Christian Buhl von Battlefield Studios über die Rückmeldungen der Community und die Herausforderungen bei der Entwicklung. Ein wichtiger Aspekt war die Zielhilfe, die aus Battlefield 2042 übernommen, aber erheblich überarbeitet wurde. Die Entwickler bezeichnen sie als „Zielhilfe 2.0“ und betonen, dass sie „sehr leicht“ sein soll, um den Spieler zu unterstützen, aber nicht, um seine Eingaben zu ersetzen.

Das Ziel ist es, dass du das Gefühl hast, deine Treffer selbst zu erzielen, anstatt dass „irgendein System oder Code“ dies für dich übernimmt. Diese Philosophie wird auch von Kevin Johnson, dem globalen Community Manager von Battlefield, unterstützt, der meinte, dass „DU das Können bist“ und die Zielhilfe nur dazu dient, dir in intensiven Momenten einen fairen Stand gegenüber anderen Nutzern unterschiedlicher Steuerungen zu bieten.

Technische Verbesserungen der Zielhilfe

Welche technischen Änderungen wurden vorgenommen? Die Technologie hinter der Zielhilfe wurde seit Battlefield 2042 verfeinert. Anstelle von Hitboxen, Kugeln und Quadraten nutzt Battlefield 6 kapselorientierte Netze, die genauer der tatsächlichen physischen Form des Ziels entsprechen. Dies sollte helfen, zu verhindern, dass Schüsse, die nicht wirklich getroffen haben, als Treffer registriert werden.

Zusätzlich wurde das Snap-Zoom-Feature aus Battlefield 2042 entfernt, und es wird auch keine rotierende Zielhilfe im Spiel geben. Auf der anderen Seite wurde die Zielhilfe im Fahrzeugkampf hinzugefügt, da die Entwickler darauf hingewiesen haben, dass Spieler in Battlefield 2042 manchmal von Controller auf Tastatur und Maus wechselten, nur um diese Teile des Spiels besser zu bewältigen.

Einfluss der Zielhilfe auf Crossplay

Wie beeinflusst die Zielhilfe das Spielerlebnis bei Crossplay? Einige von euch waren möglicherweise besorgt über die Einführung von schnellen Drehungen, aber die begrenzte Zielhilfe in der Beta hat Fans von Spielen wie Call of Duty überrascht. Ob die Zielhilfe in Battlefield 6 das Spielfeld wie beabsichtigt ebnet, sodass Spieler von Konsolen und PC mit unterschiedlichen Steuerungen fair gegeneinander antreten können, wird sich zeigen, sobald das Spiel offiziell erscheint.

Die Entwickler haben darauf geachtet, dass die Zielhilfe lediglich eine Unterstützung darstellt und kein Ersatz für eure eigenen Fähigkeiten ist. Dies könnte insbesondere in Crossplay-Szenarien entscheidend sein, um faire Bedingungen zwischen Spielern mit unterschiedlichen Eingabegeräten zu schaffen.

Was denkst du über die Neuerungen in der Zielhilfe von Battlefield 6? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!