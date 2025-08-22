Battlefield 6-Hype trotz Boykott – Was Fans jetzt hoffen lässt

Als Battlefield 6 offiziell enthüllt wurde, begannen Fans der Franchise einen bekannten Schlachtruf zu verbreiten: „Remember, no preorders.“ Diese Phrase, inspiriert von der berüchtigten „No Russian“-Mission aus Call of Duty: Modern Warfare 2, hat sich zu einem Meme innerhalb der Battlefield-Community entwickelt. Obwohl es teilweise als Scherz gemeint ist, trägt es auch eine sehr reale Frustration in sich: Battlefield-Veröffentlichungen sind berüchtigt dafür, in den ersten Monaten voller Bugs und kaum spielbar zu sein.

Die Initiative „Remember, no preorders“ war als Bewegung gedacht, um die Interessierten daran zu erinnern, nicht voreilig Geld für den nächsten Teil auszugeben, ohne Verbesserungen zu sehen. Als Battlefield 6 angekündigt wurde, erinnerten sich die Spieler schnell daran, sich nicht vom Hype einfangen zu lassen. Das Ziel war einfach: Warte auf Rezensionen, ob offiziell oder durch Mundpropaganda, bevor du Geld ausgibst. Doch sobald die Beta des Spiels erschien und die allgemeine Aufregung in die Höhe schoss, wurde schnell klar, dass die so genannte „no preorders“-Kampagne nicht halten würde. Die Bewegung kollabierte und Battlefield 6 gewinnt an Hype, was auf einen vielversprechenden Start hindeutet.

Der gescheiterte Boykott von Battlefield 6

Warum scheiterte die „No Preorders“-Kampagne? Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass Battlefield 6 nicht unter dem von Fans geführten Versuch, sein Wachstum zu bremsen, leiden wird. Berichte über Vorbestellzahlen sind entweder übertrieben oder komplett falsch, doch es gibt verlässlichere Anzeichen für die Begeisterung, die das Spiel entfacht.

Ein klarer Indikator sind die Wunschlisten-Daten von Steam. Das Spiel gehört zu den meistgewünschten Titeln auf der Plattform, was oft ein starker Indikator für das generelle Spielerinteresse ist. Wunschlisten führen häufig zu frühen Käufen, entweder zum Start oder während eines Sales, und die hohe Platzierung von Battlefield 6 zeigt, dass die Spieler ihre Vorfreude auf den Titel trotz seiner problematischen Geschichte nicht zurückhalten.

Battlefield 6: Ein Comeback?

Signalisiert Battlefield 6 eine Rückkehr zu alter Stärke? Jahrelang hatte die Serie Schwierigkeiten, ihren Platz zu finden. Battlefield 1 hatte seine Fans, war aber durch das Setting des Ersten Weltkriegs und historische Ungenauigkeiten stark eingeschränkt. Battlefield V wurde mit fehlendem Inhalt und einer unscharfen Identität veröffentlicht, und Battlefield 2042 wurde schnell berüchtigt für seine Vielzahl an Bugs und Balanceproblemen.

Das Gefühl, dass Battlefield endlich „zurück“ sein könnte, treibt einen Großteil des Vorbestellungs-Hypes an. Dies ist nicht nur Nostalgie. Es ist ein echtes Zeichen der Erleichterung von Fans, die jahrelang darauf gewartet haben, dass DICE und EA aus ihren zahlreichen Fehlern lernen. Fans sehen endlich Beweise dafür, dass diese Lektionen angekommen sind. Sollte Battlefield 6 mit der gleichen Begeisterung starten, die die Beta gezeigt hat, wird es eine massive Wende für die Franchise sein.

Worauf kommt es wirklich an?

Was bedeutet der Erfolg der Beta für die Zukunft der Franchise? Der Erfolg der „no preorders“-Kampagne bestand nie wirklich darin, die Verkäufe von Battlefield zu stoppen. Es ging darum, die Fans vor Enttäuschungen zu schützen. In einer Branche, in der der Hype oft die Realität überschattet und Entwickler Versprechen machen, die sie nicht halten können, diente die Phrase als Erinnerung, logisch zu denken.

Der Umstand, dass sie angesichts der starken Resonanz von Battlefield 6 bereits zusammengebrochen ist, könnte weniger als ein Versagen und mehr als ein hoffnungsvolles Zeichen dafür gesehen werden, dass die Franchise diesmal tatsächlich ihre Versprechen hält. Sollte Battlefield 6 bei der Veröffentlichung seine Versprechen einhalten und die Fallstricke vermeiden, die seine Vorgänger plagten, dann geht es in der wahren Geschichte nicht um gescheiterte Kampagnen oder gebrochene Memes, sondern um eine Franchise, die ihre ursprüngliche Größe wiederentdeckt.

Battlefield 6 wird am 10. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht. Was denkst du über die Rückkehr von Battlefield? Teile deine Meinung in den Kommentaren!