Battlefield 6: EA App-Panne – Spieler sauer, Steam als rettende Alternative

Die Veröffentlichung von Battlefield 6 am 10. Oktober 2025 verlief nicht ohne Herausforderungen. Vince Zampella, der Kopf der Battlefield-Reihe, äußerte seine Unzufriedenheit mit der EA App, die am Launch-Tag für viele PC-Spieler Probleme verursachte. Diese Schwierigkeiten führten dazu, dass viele, die das Spiel vorbestellt hatten, nicht wie geplant spielen konnten. Die Lösung, die Zampella vorschlug, war, das Spiel auf Steam zu kaufen, selbst wenn es bedeutete, eine Rückerstattung über die EA App zu beantragen.

Probleme mit der EA App

Welche Schwierigkeiten gab es bei der Veröffentlichung von Battlefield 6? Der Launch von Battlefield 6 wurde durch die EA App erheblich beeinträchtigt. Spieler berichteten von langen Warteschlangen und der völligen Unfähigkeit, das Spiel zu spielen, da die App die Besitzrechte der Inhalte nicht korrekt überprüfen konnte. Diese Probleme traten am ersten Tag auf und wurden erst etwa zehn Stunden nach der Veröffentlichung um 21:23 Uhr CET behoben.

Während dieser Zeit ermutigte Zampella einige Spieler, die EA App-Version des Spiels zu erstatten und stattdessen die Steam-Version zu erwerben. Diese Version ist nicht von der EA App abhängig und blieb von den Serverproblemen unberührt.

Steam als Alternative

Warum ist Steam eine bessere Option für Battlefield 6? Die Steam-Version von Battlefield 6 bot eine stabilere Spielerfahrung, da sie nicht auf die EA App angewiesen war. Dies führte dazu, dass die Nutzerzahlen auf Steam während des Ausfalls der EA App erheblich anstiegen und einen Höchststand von 747.400 gleichzeitigen Spielern erreichten. Zampella selbst spielte das Spiel über Steam und bestätigte, dass auch EA-CEO Andrew Wilson über die Situation verärgert war, aber nicht verantwortlich gemacht werden sollte.

Einige Steam-Nutzer berichteten zwar von kleineren Problemen, wie der fehlerhaften Anzeige des Spiels als „nicht veröffentlicht“, jedoch konnten diese durch einen Neustart des PCs oder das Starten des Spiels aus der Steam-Bibliothek schnell behoben werden.

Entschädigungen für betroffene Spieler

Welche Entschädigungen erhalten Spieler für die Probleme mit der EA App? EA hat beschlossen, Spieler zu entschädigen, die am ersten Tag aufgrund der EA App-Probleme nicht auf das Spiel zugreifen konnten. Betroffene Nutzer erhalten Bonus-XP-Boosts sowie die Premium-Version des ersten Battle Passes von Battlefield 6 kostenlos. Der Battle Pass, der am 28. Oktober 2025 zusammen mit dem Start der ersten Saison veröffentlicht wird, hat einen erwarteten Verkaufspreis von 9,99 Euro.

Interessanterweise beinhaltet die Phantom Edition von Battlefield 6 bereits diesen Premium-Battle Pass. Spieler, die diese spezielle Edition über die EA App erworben haben, ohne sie zu erstatten und auf Steam zu wechseln, könnten deshalb schlechter dastehen als diejenigen, die nur das Basisspiel auf Steam gekauft haben.

Vince Zampella und die Zukunft von Battlefield

Wer ist Vince Zampella und welche Rolle spielt er bei Battlefield? Vince Zampella ist eine zentrale Figur in der Gaming-Branche und bekannt für seine Arbeit bei Infinity Ward und Respawn Entertainment. Seit 2021 leitet er die Battlefield-Reihe und versucht, die Serie nach den Herausforderungen mit Battlefield 2042 neu auszurichten. Seine offenen Kommentare zur EA App und seine direkte Kommunikation mit der Community zeigen, dass er bestrebt ist, den Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten.

Mit Battlefield 6 hat Zampella eine neue Richtung eingeschlagen, die an frühere Erfolge der Serie anknüpfen soll. Der Fokus liegt auf einem ernsteren Ton und einem verbesserten Spielerlebnis, das sowohl Einzelspieler- als auch Mehrspielermodi umfasst.

Wie siehst du die Situation mit der EA App und die Entscheidung, auf Steam zu wechseln?