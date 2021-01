Battle.net-Launcher erhält bisher größtes Update für PC

Es gibt eine kleine Überraschung für alle, die den Battle.net-Launcher verwenden. Die PC-App von Blizzard wurde komplett überarbeitet. Und mit komplett meinen wir auch wirklich vollständig. Sie ist im Grunde gar nicht mehr wiederzuerkennen im Vergleich zur Vorversion.

Tatsächlich handelt es sich um das größte Update, das der Blizzard-Launcher wohl je erfahren hat. Alles geht mehr in Richtung Steam, also sind die Spiele mehr im Fokus, die man hier zum Beispiel einfacher erwerben kann im Shop. Außerdem ist alles etwas übersichtlicher.

Neuer Battle.net-Launcher für PC

Was ist neu? Das neue Aussehen (mit Vollbildmodus) spiegelt sich allem voran in einem grundlegend neuen Design wider. Die Spiele sind jetzt wie Apps an der oberen Seite angeheftet. Im Fokus sind jetzt News und Events für die einzelnen Spiele. Zudem wurde die Freundesliste direkt integriert an der Seite.

News-Hub für Spiele © Blizzard

Die Spiele können frei nach Auswahl angeordnet und sogar favorisiert werden. Davon ab gibt es ein neues Hub für alle Benachrichtigungen (Downloads und Nachrichten).

Barrierefreiheit: Davon ab kann nun durch die App vollständig mit einer Tastatur navigiert werden und es gibt einen Bildschirmvorleser (Screenreader). So fällt das Arbeiten mit der App bei körperlichen Einschränkungen einfacher.

© Blizzard

Nach längerer Zeit in der Betaphase geht das Update nun offiziell an den Start. Das Update des Blizzard-Launchers steht ab dem 14. Januar 2020 in Nordamerika zur Verfügung, bevor es dann nach und nach im Rest der Welt ausgerollt wird. Aus Stabilitätsgründen wird die USA zuerst mit dem Update bespielt.