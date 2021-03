Back 4 Blood kommt später, Release verschoben!

Back 4 Blood könnte sich als wahrer Shooter-Schmaus entpuppen für alle „Left 4 Dead“-Fans. So werden wir doch immerhin in ein ähnliches Setting mit unzähligen Parallelen gesteckt, die an den Koop-Klassiker erinnern. Das Gameplay ist sogar recht ähnlich auf vier Personen aufgebaut und es wird auf Zombies und Monster geschossen, was das Zeug hält. Außerdem kehren beliebte Features aus Left 4 Dead zurück.

Einen ersten Eindruck von „Back 4 Blood“ konnten wir bereits vorab gewinnen. In der nachfolgenden Preview verraten wir schon jetzt, was ihr vom L4D-Shooter erwarten dürft:

Back 4 Blood: Die „Left 4 Dead“-Macher feiern ein spätes Revival – Preview

Back 4 Blood erst später, Releastermin aufgehoben!

Wie Warner Bros. Entertainment nun verlauten lässt, erscheint der Zombie-Shooter von Turtle Rock Studios zu einem späteren Zeitpunkt. Der bisherige Releasetermin belief sich auf den 22. Juni 2021, doch das prognostizierte Veröffentlichungsdatum kann nicht eingehalten werden.

Der neue Releasetermin beläuft sich auf den 12. Oktober 2021. Wir müssen also rund vier Monate länger auf das Spiel warten.

Laut Turtle Rock benötigen sie mehr Zeit, um das Spiel dort hinzubekommen, wo sie es gerne haben möchten. Sie schleifen also noch ein wenig an der Qualität.

Außerdem gibt es schon jetzt die Bestätigung, dass es vor dem Release eine offizielle Beta-Phase geben wird. Falls ihr euch also vor dem Release ein Bild von dem Zombie-Koop-Shooter machen möchtet, solltet ihr die Updates bezüglich der Beta im Auge behalten.

„Back 4 Blood“ wird am 12. Oktober 21 für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC veröffentlicht.