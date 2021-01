Nachdem ihr jüngster Titel „Evolve“ hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, wollen die Entwickler von Turtle Rock Studios wieder zurück zu ihren Wurzeln. Ihr kommenden Spiel Back 4 Blood erinnert nicht nur namentlich an ihr älteres Werk „Left 4 Dead“, aus dem auch ein bekanntes Feature übernommen werden soll.

Back 4 Blood: Game Director wieder mit dabei & Sammelkarten an Bord

Hierbei handelt es sich, um die sogenannte Game Director-KI. Dieses Feature erlaubt es der Künstlichen Intelligenz des Titels, wie die Entwickler in einem über sechs Minuten langen Video erläutern, jeden Durchgang etwas anders zu gestalten: Items werden an anderen Orten versteckt und auch Gegner spawnen nicht dort, wo der Spieler sie beim ersten Playthrough traf.

Allerdings solle diese Mechanik nicht einfach nur aus dem Quasi-Vorgänger übernommen, sondern für „Back 4 Blood“ auch überarbeitet werden. Möglich machen solle dies eine neue Sammelkarten-Mechanik, die sogenannten Corruption Cards. Die Game Director-KI kann diese Karten nutzen, um verschiedene Parameter wie die Stärke der Gegner oder die Arten der Feinde, denen sich die Spieler stellen müssen, zu verändern.

Damit die Spieler dieser Mechanik nicht hoffnungslos unterlegen sind, dürfen sie selbst ebenfalls ein eigenes Kartendeck zusammenstellen. Auf diese Art und Weise können sie etwa ihre eigene Gesundheit erhöhen oder sich andere kleine Vorteile verschaffen. Es geht sozusagen also darum, eine gute Gegenstrategie zur Game Director-KI zu finden. Die Entwickler versprechen, dass so „keine Erfahrung zweimal die Gleiche“ sein werde.

Wie gut sich all dies letztendlich in der Praxis anfühlen wird, erfahren interessierte Spieler voraussichtlich am 22. Juni 2021, wenn „Back 4 Blood“ für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erscheint.

Mehr Infos zum Spiel lest ihr hier in unserer umfangreichen Preview zum Spiel:

Back 4 Blood: Die „Left 4 Dead“-Macher feiern ein spätes Revival – Preview