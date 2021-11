Ausgezaubert: Harry Potter Wizards Unite wird geschlossen – investiertes Geld gibts nicht zurück!

Das kommt überraschend: Warner Bros. Entertainment gibt bekannt, dass Harry Potter: Wizards Unite von Warner Bros. Games und Niantic vor dem Aus steht. Das heißt, dass das Spiel vollständig abgeschaltet wird. Ihr könnt die AR-App nach der Abschaltung nicht mehr starten. Und das wiederum wirft eine Menge Fragen auf.

Das Ende von Harry Potter Wizards Unite

Wann wird Harry Potter Wizards Unite geschlossen?

Die wichtigste Frage lautet, wann wird das Spiel abgeschaltet und es gibt auch schon einen finalen Termin. Am 6. Dezember 2021 wird der Titel aus dem App Store, dem Galaxy Store und aus Google Play entfernt. Am 31. Januar 2022 wird das Spiel dann vollständig abgeschaltet. Es heißt in der Pressemitteilung:

„Wenn du das Spiel aus Versehen löscht oder ein neues Handy erhältst, nachdem das Spiel aus dem App Stores entfernt wurde, wirst du es leider nicht erneut herunterladen können.“

Doch im Nachgang spielt das sowieso keine Rolle mehr, denn am 31. Januar 2022 werden alle Funktionen und Server von „Harry Potter: Wizards Unite“ komplett abgeschaltet. Danach könnt ihr die App also sowieso nicht mehr starten. Sogar das Community-Forum und die verbundenen sozialen Medien werden am 31. Januar 2022 geschlossen.

Warum wird das Spiel abgeschaltet?

Das wird in der offiziellen Stellungnahme nicht genau erklärt. Es ist lediglich die Rede von:

„Als wir Harry Potter Wizards Unite ins Leben riefen, war es unsere Vision, den Spielern den Möglichkeit zu geben, die Welt der Zauberei direkt in ihrer realen Umgebung zu erleben, während sie draußen ihre Nachbarschaft erkunden.“

Es wird also weniger über den tatsächlichen Grund gesprochen und mehr über die einstige Vision des Spiels, die sich schlussendlich wohl nicht rentiert hat. Die aktiven Spielerzahlen und die Umsätze durch die mobile AR-App sind wahrscheinlich so gering, dass es sich nicht lohnt, den Titel weiter zu befeuern.

Gibt es eine Rückerstattung für Ingame-Einkäufe?

Fraglich ist dennoch, wieso die App gleich ganz abgeschaltet und vom Netz genommen wird. Denn das hat immerhin einige Konsequenzen. Aus dem FAQ geht Folgendes hervor.

Hier heißt es, dass „Spieler keine Rückerstattung auf vergangene Einkäufe erhalten, außer, wenn es vom Gesetz vorgegeben wird.“ Ihr könnt aber weiterhin Gold und Gegenstände nutzen, bevor das Spiel am 31. Januar 2022 geschlossen wird. Ab dem 6. Dezember kann man dann kein Ingame-Gold mehr mit echtem Geld kaufen.

Das bedeutet am Ende, dass sämtliches Echtgeld, das ihr für Fortschritt im Spiel wie Gegenstände oder schlicht der Ingame-Währung Gold ausgegeben habt, komplett verfällt mit dem Ende des Spiels. Ihr könnt auf eure gekauften, digitalen Güter dann nicht mehr zugreifen. Das Geld ist also weg.

Eine Rückerstattung ist seitens Warner Bros. nicht geplant. Ob die Klausel „außer es ist vom Gesetz so vorgeschrieben“ in Deutschland greift, bleibt fraglich. Das wird dann wohl eine Frage für den Verbraucherschutz, an den ihr euch wenden solltet, wenn ihr euch um euer Geld betrogen fühlt.