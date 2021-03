HDMI 2.1 ist der neue Standard von morgen, den es bereits heute gibt. Jedoch nicht in allzu vielen Geräten, denn die neue Schnittstelle für digitale Bild- und Ton-Übertragung ist noch immer recht preisintensiv in der Anschaffung. Dafür erhalten Kunden, die sich einen Monitor mit diesem Feature kaufen, eine höhere Videoauflösung, Dynamic HDR, den VRR-Modus und noch viele weitere Spielereien, die den visuellen Aspekt beim Filme und Serien schauen und beim Zocken deutlich verbessern.

Während es immer mehr Fernseher gibt, die mit HDMI 2.1 locken, sieht es bei Gaming-Monitoren für den PC noch ziemlich mau aus. Jedoch dürfte dieser Umstand nicht mehr lange anhalten, denn so langsam aber sicher nähern wir uns dem Zeitpunkt, an dem auch in Sachen Zocken diese Art von Schnittstelle zum neuen Normalzustand wird. Als einer der ersten Hersteller überhaupt hat Asus gleich mehrere Bildschirme angekündigt, die über HDMI 2.1 verfügen sollen, einer davon ist der ROG Strix XG43UQ.

HDMI 2.1: Die 4 besten 4K-Gaming-Fernseher mit HDMI 2.1 Support 2021 (Gaming-TV)

Der Asus ROG Strix XG43UQ mit HDMI 2.1

Bereits zur CES 2021 wurde dieser Monitor von Asus angekündigt und hat die potenziellen Käufer in helle Aufregung versetzt. Kein Wunder, denn das Gerät richtet sich direkt an Spieler und bietet FreeSync Premium Pro sowie ELMB Sync, was im Klartext bedeutet, dass das Backlight-Strobing beim ROG Strix XG43UQ für 1 ms MPRT gleichzeitig mit FreeSync funktioniert. Beide Funktionen sowie die 144 Hz sollen für eine flüssigere Bilddarstellung sorgen.

Den Angaben des Herstellers zufolge arbeitet das VA-Display mit 10 Bit Farbtiefe, FRC ist hierbei nicht ausgeschlossen, und soll 90 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdecken. Das Kontrastverhältnis wird hingegen mit 4.000:1 angegeben, die Helligkeit soll Spitzenwerte von 1.000 cd/m² erreichen, womit eine weitere Anforderung für DisplayHDR 1000 erfüllt wäre.

Obwohl HDMI 2.1 heutzutage immer noch relativ selten vertreten ist, ist diese Schnittstelle bei dem ROG Strix XG43UQ gleich zweifach vorhanden. Hinzu kommt ein DisplayPort 1.4 mit DSC-Support und die Videoeingänge bieten die Möglichkeit, die UHD-Auflösung mit 144 Hz ohne Farbunterabtastung darzustellen. Zusätzlich gibt es zwei HDMI 2.0-Buchsen, zwei USB 2.0-Ports und einen Kopfhörerausgang. Oder anders ausgedrückt, um es kurz zu machen, der ROG Strix XG43UQ ist ein richtig guter Monitor!

Die 10 besten Fernseher für die PS5 in 2021: Ratgeber 4K & 8K-TV – So holt ihr alles aus eurer PS5 raus

ROG Strix XG43UQ: Preis und Verfügbarkeit

Aber richtig gute Monitore, die bereits heute den Standard von morgen bieten, lassen sich natürlich auch einiges Kosten. Laut diversen europäischen Online-Händlern, die das Gerät bereits zur Vorbestellung anbieten, wird der ROG Strix XG43UQ circa 1.500 bis 1.600 Euro kosten, wobei zusätzlich noch die unterschiedlichen Mehrwertsteuersätze zu berücksichtigen wären. Bis jetzt gibt es nur einen Hinweis auf den Release, und zwar die Seite czc.cz, die von April 2021 spricht.

Es sollte euch jedoch zusätzlich gesagt werden, dass es neben Asus noch reichlich andere Hersteller gibt, die für die Zukunft Gaming-Monitore mit einer HDMI 2.1-Schnittstelle angekündigt haben. Wie deren Spezifikationen genau aussehen oder wann die Geräte in den Handel kommen sollen, ist jedoch noch völlig unbekannt. Bisher gibt es lediglich den eher unscheinbaren HP U27, der über HDMI 2.1 verfügt.