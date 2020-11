Assassin’s Creed Valhalla: Neuer Trailer gibt uns Einblick in die nordische Mythologie

Bereits in der kommenden Woche erscheint Ubisofts Open-World-Action-Titel Assassin’s Creed Valhalla, der euch einen weiblichen oder männlichen Wikinger namens Eivor spielen lässt. Ein wichtiger Bestandteil des Spiels ist die nordische Mythologie, die Ubisofts Narrative Director Darby McDevitt nun innerhalb eines neuen Videos genauer vorgestellt hat.

Kampf der Religionen und Götter

Zwar spielt Valhalla zu einer Zeit, in der sich das Christentum im Vormarsch befindet, doch unter anderem die Nordmänner, denen auch Eivor angehört, besitzen eine andere Religion sowie Glaubenrichtung und beten ihre eigenen Götter wie Odin, Thor, Loki und weitere an. Der Konflikt zwischen den Christen sowie den „Heiden“ wird in Valhalla ein wichtiger Bestandteil des Spiels sein, den ihr hautnah miterleben könnt

„Assassin’s Creed Valhalla“ bietet eine offene Spielwelt, die sich von den Küsten Norwegens bis nach England erstreckt. Ein neues Features der Serie der Bau der eigenen Siedlung, um eure politische Macht stetig zu erweitern und euch einen Platz unter den Göttern Walhallas zu verdienen.

Vor kurzem hat Ubisoft die Post-Launch-Pläne für Valhalla bekannt gegeben. Wir haben euch alle wichtigen Informationen in diesem Beitrag zusammengefasst.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint am 10. November 2020 weltweit auf Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One und der PlayStation 4. Valhalla wird außerdem zeitgleich mit der Markteinführung der PlayStation 5 ab dem 12. November 2020 erscheinen.