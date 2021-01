Das Plündern und Brandschatzen ist das täglich Brot eines jeden Wikingers, doch wer in Assassins Creed Valhalla schnell Silber verdienen möchte, die Währung, mit der sich quasi alles in dem Spiel kaufen lässt, muss sich auch anderweitig umsehen, denn die Kloster und Dörfer bringen erst zum Ende der Story wirklich Geld in die Kasse.

Damit ihr euch bereits früh im Spiel alles leisten könnt, das euer stolzes Wikingerherz begehrt, haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt, in dem wir euch die besten und schnellsten Methoden präsentieren, in „Assassins Creed Valhalla“ Geld zu verdienen.

Wie in so vielen anderen Rollenspielen auch, regiert in „Assassins Creed Valhalla“ das Geld die Welt. Ob ihr neue Materialien beim Händler kaufen wollt, euer Pferd trainieren möchtet oder Jomswikinger zu rekrutieren gesucht, in allen Fällen benötigt ihr meist mehr als nur eine Handvoll Silber. Wollt ihr bereits recht früh im Spiel schnell Silber farmen, gibt es dafür ein paar sehr lukrative Methoden.

Professioneller Fischfang

Für diese Methode, die euch eine Menge Silber in die Tasche spielt, müsst ihr die eigene Siedlung in England gegründet und das Haus des Händlers gebaut haben. Danach müsst ihr im Fähigkeitenbaum zwei Skills freischalten. Zum einen Beidhändig schwer aus dem Bärenbaum und Automatisch plündern aus dem Rabenbaum. Solltet ihr noch nicht in diese Richtungen gelevelt haben, benötigt ihr knapp 40 Punkte, um die besagten Skills freizuschalten.

Rüstet nun eine Zweihandaxt, einen Speer oder eine andere zweihändige Waffe aus und reist nach Nordwic in East-Engla. Dort werdet ihr Gewässer finden, in denen Eivor stehen kann und in denen es vor Fischschwärmen nur so wimmelt. Sucht nun mit Odins Sicht nach großen Fischschulen und attackiert diese mit eurer Zweihandwaffe, wodurch die Tiere leicht zu töten sind und ihre Überbleibsel dank „Automatisch plündern“ direkt in euren Besitz übergehen.

Habt ihr das Gewässer leergefischt, kehrt in eure Siedlung zurück und verkauft die Fische beim Händler. Nun reist ihr wieder zu eurem neuen Angelplatz, wo die Fische mittlerweile neu gespawnt sind und wiederholt das Spiel so lange, bis ihr die gewünschte Menge an Silber besitzt. Mit diesem Trick lässt sich leicht und schnell eine Menge Silber verdienen.

Beim Wetten nicht knauserig sein

Die zweite Lösung auf die Frage, wie man in „Assassins Creed Valhalla“ schnell viel Geld verdienen kann, besteht darin, beim Wetten in die Vollen zu gehen. Überall in England und Norwegen kann Eivor Bürger zum Wetttrinken herausfordern und sich mit anderen Belesenen im Spottstreit-Duell messen. In beiden Fällen könnt ihr bis zu 200 Silber setzen, was gerade zu Anfang eine Menge Geld ist.

Die Trinkspiele benötigen ein gewisses Fingerspitzengefühl, sind aber schnell erlernt und die Spottstreit-Duelle gelten als gewonnen, wenn ihr zwei von drei Runden für euch entscheiden konntet. Bei Letzteren ist es wichtig, dass sich eure Antwort auf die Vorlage eures Widersachers reimt und inhaltlich zu dem vorangegangen Text passt.

Den Rucksack aufräumen

Die letzte Methode mag ziemlich offensichtlich klingen, doch manch einer unterschätzt gerne den Wert der eigenen Habseligkeiten. Gerade mit dem Skill „Automatisch plündern“ ist es einfach, den Rucksack schnell mit allerlei Gegenständen zu füllen, wovon die meisten Sachen Plunder sind, die ihr bei jedem Händler geballt verkaufen könnt.

Doch auch Runen und andere Gegenstände können eine Menge Silber einbringen und in der Welt von Assassins Creed Valhalla gibt es so viele Items, dass ihr immer wieder große Mengen im Inventar haben werdet, die ihr gar nicht braucht, da ihr entweder bereits bessere Versionen gefunden habt oder die Gegenstände nicht zu eurem Spielstil passen. Verkauft sie und holt euch dafür nützlichere Materialien.