Assassin’s Creed Valhalla – Free-DLC schickt Eivor nach Niflheim mit neuem Modus

In Assassin’s Creed Valhalla werden wir bald nach Niflheim geschickt. Wobei natürlich eher Eivor diese Reise stellvertretend für uns in Kauf nimmt. Ubisoft hat im Rahmen des Summer Game Fest 2022 ein paar Neuigkeiten rund um die Wikingersause angekündigt und die können sich durchaus sehen lassen.

Das Spiel wird ein weiteres Jahr mit Inhalten versehen – und zwar mit kostenlosen Inhalten. Darunter: ein neuer Spielmodus, der vom Roguelite-Genre inspiriert wurde.

Assassin’s Creed Valhalla: Die Forgotten Saga kommt, nur wann?

Die sogenannte „Vergessene Saga“ schickt Eivor auf Konfrontationskurs mit Hel. Das bedeutet, dass er es mit unzähligen Feinden und Gegnerwellen zu tun bekommt, die in Niflheim von Hel höchstselbst entsandt werden.

Was im Reich der Toten wohl alles auf uns wartet? Einen kleinen Vorgeschmack bekommen wir hier schon heute im Trailer.

Als Dankeschön fürs Spielen gibt es wie üblich neue Belohnungen und einen bestimmten Fortschritt, der erspielt werden möchte. Wenn ihr nach und nach lernt, die Gegnerwellen zu meistern, könnt ihr auch bessere Belohnungen erwarten. Das Sterben, Wiederholen und Lernen der Herausforderung ist ein Teil der Aufgabe.

Der „Forgotten Saga“-DLC kommt irgendwann nach „Assassin’s Creed Valhalla“, doch im Rahmen der Ankündigung hat Ubisoft noch keinen finalen Releasetermin für die Niflheim-Inhalte geteilt.

Wir wissen jedoch, dass es noch weitere Inhalte geben wird. So sollen diverse Meisterherausforderungen (Mastery Challenges) integriert werden. Die erste kommt im Juni 2021, die mit wiederholbaren Aufgaben aufwartet. Für den erfolgreichen Abschluss gibt es selbstredend diverse Belohnungen wie neue Waffen.

Insgesamt dürfen wir uns freuen auf: neue Waffen, neue Rüstungen, neue Items und Anpassungsmöglichkeiten. Außerdem gibt es hinsichtlich der „Tombs of the Fallen“ eine gute Nachricht. Neue Gräber werden integriert, die es dann wieder zu erkunden gilt.

Die neuen Gräber erscheinen im Herbst 2022 und sie bilden den Abschluss. Was wiederum bedeutet, dass das „Mysterium hinter den Gräbern der Gefallenen aufgedeckt“ wird, bestätigt Ubisoft Montreal.

Das werden voraussichtlich die finalen Inhalte von „Assassin’s Creed Valhalla“.

Denn danach folgt dann wohl „Assassin’s Creed Infinity“, was einen Live-Service-Dienst darstellt. Es ist also ein Spiel, das immer wieder mit neuen, historischen Settings versehen wird. Es wird voraussichtlich die vollständige Transformation von Assassin’s Creed in ein vollwertiges Service-Game.