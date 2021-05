Als Ubisoft im Jahre 2007 ein kleines Spiel namens Assassin’s Creed veröffentlichte, ahnte vermutlich niemand, was für eine gewaltige Erfolgsgeschichte damit begründet werden sollte. Mittlerweile ist die Open-World-Reihe die wirtschaftlich wichtigste Marke des Unternehmens und schreibt noch immer neue Erfolgsgeschichten. 2020 war hinsichtlich der Verkäufe das bis dato kommerziell stärkste Jahr der Serie.

Assassin’s Creed: Valhalla und Odyssey für Erfolg verantwortlich

Dies geht, wie unter anderem GamingBolt berichtet, aus einem kürzlich stattgefundenen Investorengespräch hervor. Darin verwies Ubisoft-CEO Yves Guillemot vor allem auf den Backkatalog des Franchise, etwa die Zusatzinhalte für „Assassin’s Creed Odyssey“, die einen Großteil der Gewinne im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet hätten. Des Weiteren habe „Assassin’s Creed Valhalla“ einen „großartigen Job“ gemacht. Gegenüber dem vorherigen Rekordjahr der Reihe, 2012/2013, sei der Gesamtumsatz der Serie um 50% gestiegen.

Bestärkt durch den Erfolg von DLC-Erweiterungen, die nach dem Launch veröffentlicht werden, will Ubisoft in Zukunft weiterhin darauf bauen. Das Unternehmen habe, wie Ubisofts Chief Financial Officer Frederick Duguet anschließend ergänzt, bei „Assassin’s Creed“ mittlerweile ein „fantastisches Rezept“ entwickelt, weshalb weiterhin auf das „RPG-Konzept und eine starke Spielzeit“ gebaut werden solle.

Eivor aus „Assassin’s Creed Valhalla“ / © Ubisoft

Dies würden die Verantwortlichen für die unmittelbare Zukunft der Reihe, also das aktuell laufende Geschäftsjahr, das am 31. März 2022 endet, im Fokus sehen. Darüber hinaus plane Ubisoft jedoch bereits einen weiteren Anstieg „für die nächsten fünf Jahre“, wie Duguet abschließend ausführt.

Bevor ein neuer Teil der Reihe erscheint, dürfen sich „Assassin’s Creed Valhalla“-Fans zunächst auf die Veröffentlichung der ersten großen DLC-Erweiterung Zorn der Druiden freuen, die bereits am 13. Mai 2021 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC erscheint.