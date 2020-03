Wer noch nicht in den Genuss kam Assassin’s Creed Odyssey zu spielen und die Antike zu erkunden, hat am Wochenende die Gelegenheit dazu – und das völlig kostenfrei. Ubisoft hat dabei offenbar die Spendierhosen an und packt euch neben dem kostenlosen Zugang zum Rollenspiel das angekündigte Ezio Roman Pack zusätzlich obendrauf.

Assassin’s Creed Odyssey kostenlos spielen

Vom morgigen 19. März bis zum Sonntag, 22. März steht euch „Assassin’s Creed Odyssey“ zur freien Verfügung. Egal ob PS4, PC oder Xbox One, das epische Assassinen-RPG ist in diesem Zeitraum auf allen Plattformen kostenlos spielbar. Der Preload ist schon jetzt via PlayStation Store und Uplay möglich.

Ab 8:00 Uhr deutscher Zeit steht der Spielzugang bereits auf den Konsolen zur Verfügung, vier Stunden später, also um 12:00 Uhr, beginnt das Gratis-Wochenende auch auf dem PC. Enden wird die Phase schließlich erst am 23. März um 18:00 Uhr für PlayStation- und Xbox-Spieler, um 17:00 Uhr für den PC.

So schaltet ihr das Ezio-Set frei

Mit der kostenlosen Spielphase von „Assassin’s Creed Odyssey“ erhaltet ihr nun außerdem die Möglichkeit, dass Ezio Roman Set gratis freizuschalten. Vor wenigen Tagen wurde das Design-Pack angekündigt, das den ikonischen Assassinen optisch ins Spiel zaubert. Dafür müsst ihr in dem oben genannten Zeitraum das Game einfach nur spielen, schon steht euch Ezios Robe und sein Mailänder Schwert kostenfrei im Ubisoft Club zur Verfügung.

Assassin’s Creed Odyssey: So sieht das kostenlose Ezio-Set offenbar aus

Warum wir meinen, dass „Assassin’s Creed Odyssey“ die kultige Spielreihe revolutioniert erklären wir euch übrigens mit diesen 10 Gründen.