Assassin’s Creed Mirage erscheint früher! Kein Vollpreistitel

Ubisoft ist ein alter Hase im Gaming-Geschäft und doch weiß der Publishergigant von Zeit zu Zeit zu überraschen. Die neuste Ankündigung lässt alle Assassinenherzen höherschlagen, denn Assassin’s Creed: Mirage erscheint früher!

Ihr habt richtig gehört, das nächste Abenteuer, das uns in den nahen Osten verschlägt, wird verschoben – nur dieses Mal nicht nach hinten, wie es oft der Fall bei Videospielen ist. Nein. Das Spiel wird nach vorne verschoben, vorgerückt quasi.

Wann erscheint Assassin’s Creed: Mirage? Der neue Releasetermin bezieht sich auf den 5. Oktober 2023. Das Spiel erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und den PC.

Warum erscheint Assassin’s Creed früher?

Der Grund fürs Vorziehen beläuft sich scheinbar auf den guten Zustand des Spiels. Das Game ist schon so aufpoliert, dass es jetzt sogar Gold gegangen ist. Die Vollversion ist fertig und kann gepresst werden.

Inhalt von Twitter anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von Twitter. Inhalt von Twitter immer anzeigen

Das ist vorteilhaft für alle Gamer*innen: Im Oktober erscheinen unter anderem Lords of the Fallen am 13. Oktober 2023, Alan Wake 2 am 17. Oktober und Spider-Man 2 am 20. Oktober 2023.

Hätte Ubisoft das Spiel nicht verschoben, wäre es fast zeitgleich mit „Lords of the Fallen“ erschienen. Da kommt das Vorziehen gerade recht!

Das Spiel ist kein Vollpreistitel: Bedenkt, dass es sich bei „Assassin’s Creed: Mirage“ nicht um einen Vollpreistitel handelt. Das Spiel wird für rund 50 Euro verkauft, was dem kleineren Umfang zu verdanken ist.

Die Hauptstory soll dementsprechend ungefähr 20 Spielstunden beinhalten.

Warum ist das Spiel so klein? Das Game soll an die Anfänge von Assassin’s Creed erinnern, was wir unter anderem an der Map erkennen können, die im Bagdad des 9. Jahrhunderts spielt.

Der Fokus soll mehr auf Stealth-Einlagen liegen und mit RPG-Features wie Origins oder Valhalla weniger zu tun haben. Ob das aufgeht, sehen wir am 5. Oktober.

Was haltet ihr von der Idee, Assassin’s Creed wieder zu den Wurzeln zurückzuführen? Wart ihr zufrieden mit den großen Welten in den letzten Spielen oder mochtet ihr die Anfänge der Serie lieber? Schreibt es in die Kommentare und diskutiert mit uns!