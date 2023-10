3 Seiten in Sternwarte finden – Assassin’s Creed Mirage: Geschichten aus Bagdad

In Assassin’s Creed: Mirage gibt es supercoole Nebenmissionen, die in verschiedene Kategorien unterteilt wurden.

In dieser Lösung soll es jedoch um eine ganz spezifische Mission gehen. Und zwar um eine der Geschichten aus Bagdad.

Geschichten aus Bagdad: Sternwarte – Assassin’s Creed Mirage

Es geht um den Gelehrten al-Mahani. Er ist dem Tode nahe, weshalb er zumindest dafür sorgen möchte, dass sein Lebenswerk nicht das gleiche Schicksal ereilt.

Deshalb müssen wir ihm helfen, das Traktat zu vervollständigen. Wir verraten euch, wie ihr die 3 handgeschriebenen Seiten für den netten Herren an der Sternwarte findet, der sie leider rund um die komplette Sternenwarte verloren hat.

Da zögern wir natürlich nicht lang und begeben uns direkt auf die Suche! Wir wollen den Gelehrten al-Mahani nicht warten lassen.

Fundort der Geschichte aus Bagdad

Wo finde ich diese Mission? Wenig überraschend findet ihr die Ziele der Mission direkt an der Sternenwarte. Und die Mission findet ihr hier auch.

Das ist einer der Aussichtspunkte im Spiel, die ihr erklimmen und freischalten könnt. Danach könnt ihr an diesen Punkt immer wieder schnellreisen.

Diesen Aussichtspunkt findet ihr in al-Abbasiya. Und zwar im Bezirk al-Yasirriyah, westlich der Runden Stadt.

Fundort der 3 Blätter: Schriftstücke an der Sternwarte

Es folgt eine genau Anleitung, wie ihr alle drei Schriftstücke finden könnt. Folgt einfach dieser Lösung und ihr seid schnell durch mit der Mission!

Schriftstück Nummer #1

Das erste Blatt ist direkt in greifbarer Nähe. Ihr erinnert euch an die Parkband, wo der gute al-Mahani ein kleines Päuschen eingelegt hat? Hier könnt ihr den Raum dahinter betreten, also die eigentliche Sternwarte.

Um in die Sternwarte zu gelangen, müsst ihr nur einmal um das Gebäude herumlaufen. Jetzt könnt ihr ein Wurfmesser zücken und es durch das Fenster werfen, um den Türriegel zu sprengen.

Aber einen Moment! Das geht ja gar nicht? Das Regal auf der linken Seite müsst ihr erst einmal nach rechts schieben, draufklettern und ab gehts!

Lauft jetzt wieder nach vorne und betretet die Sternwarte durch die Vordertür, um das erste Schriftstück in Empfang nehmen zu können. Es liegt im ersten Geschoss.

Schriftstück Nummer #2

Nun wieder zurück zum Ausgangpunkt. Die Parkband bei al-Mahani. Links von dem sterbenden Mann gibt es einen Karren und dahinter befindet sich ein Haus. Klettert die Wand des Hauses hoch und ein Lüftchen weht.

Das Blöde ist: Das Schriftstück führt scheinbar ein gesundes Eigenleben, weshalb es von dannen zieht. Aber da wir ein Abenteurer sind, laufen wir sofort hinterher!

Ihr braucht lediglich schnellstmöglich hinterherrennen und links an der Sternwarte entlangklettern. Am Ende könnt ihr auch dieses Blatt in Empfang nehmen. Werdet einfach kurzerhand zum Assassinen-Speedblitz von Bagdad, dann schafft ihr es!

Schriftstück Nummer #3

Und dann gibt es da noch das Blatt Nummer 3. Alles auf Anfang! Wir müssen ganz nach oben. Zurück bei al-Mahani geht es nun erst einmal geradeaus auf die Sternwarte zu, wo ihr dann starten könnt, an der Außenfassade hochzuklettern.

Auf halber Höhe geht es nicht mehr weiter. Hier sitzt ein Schrank mit Kratzern auf dem Boden, den ihr verschieben könnt. Zieht ihn nach rechts zum Gestrüpp und die Mauer kann bis ganz nach oben erklimmt werden.

Das letzte Schriftstück befindet sich ganz oben beim Astronomiekonstrukt. Es liegt hier auf dem Tisch bei den anderen Schriftstücken. Sammelt es ein und ihr habt alle!

Dem Sohn die Wahrheit sagen?

Wenn ihr jetzt alle Blätter beisammen habt, könnt ihr sie bei dem Gelehrten abgeben und die Sache ist gegessen!

Es wartet eine unvorhersehbare Wendung auf uns: Der Gelehrte hat das Zeitliche gesegnet.

Sein Sohn ist deshalb zur Stelle und trauert um seinen verstorbenen Vater. Und nun liegt es an uns, was mit dem Lebenswerk al-Mahanis geschieht.

Wenn ihr dem Sohn sagt, dass ihm die Arbeit mehr bedeutet hat, bricht dieser in Zorn aus und verflucht seinen alten Herren. Er schwört, die Arbeit seines Vaters nicht zu veröffentlichen. Aber ist das der Weg?

Und wenn wir sagen, dass der Sohn wichtiger war? Wie man es macht, macht man es verkehrt. Dann wird der Sohn uns, also Basmin verfluchen. Aber immerhin stellt er sich seinem Vater nicht in den Weg. Und er ist lieber auf uns sauer, als auf seinen alten Herren? Das ist wohl die bessere Option.

Weitere Konsequenzen hat diese Mission jedoch nicht. Also antwortet, wie es euch beliebt.

