Mit Arcane erfreut sich aktuell eine neue Animationsserie großer Beliebtheit auf Netflix. Nachdem wir letzte Woche bereits einen Blick auf die Easter Eggs und Referenzen des 1. Akts geworfen haben, möchten wir dies nun auch für den kürzlich veröffentlichten 2. Akt tun und auf Anspielungen eingehen, die ihr vielleicht übersehen habt.

Arcane-Easter Egg Nr. 1: Ekko (?)

Gut, an diesem Punkt spekulieren wir nun etwas beziehungsweise schließen uns Spekulationen an, die von Fans bereits online formuliert wurden. Das besagte Easter Egg ist in Episode 4 zu sehen, genauer in der ersten großen Actionszene der Folge, in der die Firelights und Silcos Handlanger aufeinandertreffen.

Doch was könnte hierbei nun zu Spekulationen führen? Nun, viele Fans fragen sich, wer der Anführer der Firelights sein könnte, den wir kurz zu sehen bekommen. Möglich wäre, dass es sich hierbei um den Charakter Ekko handelt. Denkbar wäre dies wegen einer Einstellung, in welcher die gesuchte Figur auf eine Taschenuhr sieht. Ekko kann in „League of Legends“ mit seinen Fähigkeiten die Zeit manipulieren und wäre entsprechend eine mögliche Option.

Arcane-Easter Egg Nr. 2: Nautilus

Etwas später sehen wir in der Folge eine Ausstellung, in der unter anderem Ausrüstung für Unterwasserforschungen präsentiert werden. Im Hintergrund kann unter anderem ein Poster erblickt werden, das eine Gestalt in einem ziemlich markanten Taucheranzug zeigt. Dieser dürfte auf den Charakter Nautilus anspielen.

Nautilus in „League of Legends“ © Riot Games

Hierbei handelt es sich um eine uralte Legende, die angeblich die Tiefen des Meeres durchstreift. Dabei soll er auf Rache an jemandem aus sein, der einst sein Vertrauen missbrauchte. Die Tentakeln hinter Nautilus könnten derweil auf andere Grauen anspielen, die irgendwo unter dem Meeresspiegel lauern.

Arcane-Easter Egg Nr. 3: Vi & Caitlyns Outfits

Nun springen wir in die 5. Episode: Nachdem Caitlyn Vi aus dem Gefängnis geholt hat, sehen wir beide etwas Zeit in Zhaun verbringen. Unter anderem will Vi sich unbedingt wieder richtig den Bauch vollschlagen, nachdem ihr das Essen hinter Gittern nicht allzu sehr zugesagt hatte.

Vi und Caitlyn tragen spezielle Outfits © Riot Games/Netflix

Interessant sind in dieser Szene die beiden Kostüme, die die jungen Damen tragen. Hierbei handelt es sich nämlich um ihre sogenannten „Arcane-Outfits“, die beide Charaktere nun auch in „League of Legends“ tragen können. Zudem wird hier nochmal auf Vis Spitznamen für ihre neue Verbündete eingegangen, denn diese findet sie so süß, dass sie Caitlyn ab und an „Cupcake“ nennt. Auf diesen Spitznamen wurde bereits in Folge 1 der Animationsserie angespielt.

Arcane-Easter Egg Nr. 4: Kindred

Ihre Suche nach Silco führt das Duo unter anderem in ein Bordell, das von einer alten Freundin von Vi geführt wird. Besonders Caitlyn scheint das ruchlose Treiben an diesem Ort sichtlich zu faszinieren. Wer hier die Augen offenhält, kann übrigens in Form zweier Masken einen Verweis auf das Wesen Kindred erspähen.

Die zwei Masken symbolisieren die Zwillingsgeister des Todes © Riot Games/Netflix

Hierbei handelt es sich um Todesgeister, genauer die Zwillingsgeister des Todes, die als Wolf und Lamm dargestellt werden. Es gibt in der „League of Legends“-Welt viele Gesichter des Todes, doch letztendlich muss jeder Sterbliche das wahre Gesicht dieses unsterblichen Wesens für sich selbst auswählen.

Arcane-Easter Egg Nr. 5: Eye of Zhaun

Nun sind wir auch schon in der 6. Episode angelangt. Im Laufe ihres Aufenthalts in Zhaun wird Vi während eines Kampfes verletzt und will an einen Ort auf einer der untersten Ebenen der Stadt. Ihre Zuflucht ist dabei von dem Eye of Zhaun gekennzeichnet, einem Symbol der Stadt.

Das Eye of Zhaun © Riot Games/Netflix

Hierbei handelt es sich übrigens um eine Anspielung auf das Horusauge, einem Symbol aus dem Alten Ägypten. In einer alten Legende riss der Wüstengott Seth Horus das linke Auge heraus, als beide um den Thron von Osiris kämpften. Später heilte der Mondgott Toth, der Schutzpatron der Wissenschaften, das zerstörte Auge wieder. Im Alten Ägypten diente das Horusauge zudem als Schutzsymbol gegen den „Bösen Blick“, einen alten Volksglauben.

Arcane-Easter Egg Nr. 6: Teemo

Im weiteren Verlauf der Folge statten Silco und zwei seiner Handlanger Sheriff Marcus und seiner Tochter einen Besuch ab. Dabei können wir unter anderem einen kurzen Einblick in ein Buch erhaschen, aus dem Marcus wohl seinem Kind regelmäßig vorliest. Zu sehen ist dabei ein Bild von Teemo.

Der kleine Teemo hat es faustdick hinter den niedlichen Ohren © Riot Games/Netflix

Wie Heimerdinger ist auch Teemo ein Yordle, allerdings ein weitaus kampflustigeres Exemplar seiner Art. Er ist ein überaus fähiger Späher, der den Kodex seiner Zunft stets befolgt. Darüber hinaus ist er jedoch ebenfalls ein gnadenloser Killer, wenn es drauf ankommt. Mit Teemo ist, obwohl er niedlich aussieht, nicht zu spaßen.

Der 3. Akt von „Arcane“ startet am 20. November 2021 exklusiv bei Netflix.