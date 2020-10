Apple hat am 13. Oktober im Rahmen einer neuen Keynote das iPhone 12 offiziell vorgestellt. Das Smartphone wird in insgesamt vier unterschiedlichen Varianten auf den Markt kommen und verschiedene neue Features mit sich bringen. Ab Freitag, den 16. Oktober könnt ihr das iPhone 12 und iPhone 12 Pro bereits kaufen. Ausgeliefert werden die beiden Smartphones am 23. Oktober 2020.

Kaufen könnt ihr das iPhone 12 und iPhone 12 Pro unter anderem bei dem bekannten Onlinehändler Amazon:

Diese Features stecken im iPhone 12 & iPhone 12 Pro

Alle vier Varianten des iPhone 12 verfügen über ein schnelles 5G-Modem, wodurch in entsprechenden Netzen sehr schnelle Datenraten erreicht werden können. Im Inneren des iPhone 12 werkelt der neue A14 Bionic-Chip, der im 5-Nanometer-Verfahren gefertigt wurde und trotz höherer Leistung weniger Storm als der A13 aus dem iPhone 11 verbrauchen soll.

MagSafe: Im Gehäuse des iPhone 12 befinden sich Magnete. Dadurch kann das neue Zubehör, wie zum Beispiel die neuen kabellosen Ladegeräte (auch von Apple selbst) direkt an das iPhone „gesnappt“ werden.

Super Retina XDR: Der Bildschirm des iPhone 12 sowie iPhone 12 Pro ist 6,1 Zoll groß und verfügt über ein OLED-Display. Das Display-Glas wird von Apple Ceramic Shield genannt und kommt von Corning, der Firma hinter Gorilla Glass.

Design: Beim iPhone 12 kehrt Apple beim Design wieder zu den glatten Kanten zurück, die wir zuletzt im iPhone SE der ersten Generation gesehen haben. Das iPhone hat schmalere Display-Ränder und ist insgesamt 11 Prozent dünner, 15 Prozent kleiner und 16 Prozent leichter als das iPhone 11.

Wie viel kostest das iPhone 12 & iPhone 12 Pro? Der Preis für das iPhone 12 beginnt bei 876,30 Euro, wenn ihr euch für die 128 GB-Version entscheidet. Für das iPhone 12 Pro müsst ihr bei 128 GB mindestens 1.120,00 Euro ausgeben. Bei beiden Modellen könnt ihr euch aber auch wahlweise für 256 GB oder gleich satte 512 GB entscheiden, entsprechend steigt dann aber natürlich der Preis.

iPhone 12 & iPhone 12 Pro – Unterschiede

Welche Unterschiede gibt es zwischen dem iPhone 12 und iPhone 12 Pro? Das iPhone 12 verfügt über eine Dual-Rückfahrkamera, die aus einer 12-Megapixel-Weitwinkel-Hauptkamera und einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera besteht.

Das iPhone 12 Pro hat genau wie das 12 Pro Max eine dreifache Rückfahrkamera: 12-Megapixel-Weitwinkelkamera, 12-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera und 12-Megapixel-Tele-Kamera. Außerdem verfügen die Pro-Modelle über einen LIDAR-Sensor für Augmented Reality. Beide Smartphones haben mit 6,1 Zoll zwar identische Maße, allerdings ist das Pro etwas schwerer. Das iPhone 12 wiegt 164 Gramm, während es beim Pro-Modell 189 Gramm sind. Weiterhin verfügt das Pro-Modell über ein hochwertigeres Finish, verschiedene Farboptionen und zusätzliche Funktionen.