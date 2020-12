Apple stellt AirPods Max im Over-Ear Design für knapp 600 Euro vor!

Nachdem Apple in diesem Jahr bereits zahlreiche Produkte wie die neuen smarten Uhren, iPads, iPhones und zuletzt die neuen Macbooks mit M1Chip vorgestellt sowie veröffentlicht hatte, folgte am gestrigen Dienstag, den 8. Dezember die Ankündigung der AirPods Max. Dabei handelt es sich um kabellose Kopfhörer mit einem Over-Ear Design, die ab dem 15. Dezember in Space Grau, Silber, Sky Blau, Grün und Pink erhältlich sind.

Apples ersten Over-Ear-Kopfhörer

Laut Apple bringen die neuen AirPods Max die Eigenschaften der AirPods in ein Over-Ear Design mit Hi-Fi Audio. Im Inneren der Kopfhörer werkeln von Apple entwickelte dynamische 40 mm Treiber, der satten Bass, präzise Mitten und glasklare Höhen wiedergeben soll. Der leistungsstarke H1 Chip in Kombination mit fortschrittlicher Software ermöglicht es den AirPods Max, Computational Audio zu nutzen, für ein besonders gutes Hörerlebnis ganz ohne Kabel. Apple verspricht einen sehr guten Klang mit adaptiven EQ, aktiver Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus und 3D-Audio.

© Apple

Optische Sensoren und Positionssensoren erkennen zudem, wenn ihr den Kopfhörer aufsetzt. Setzt ihr den AirPods Max ab, kann die Wiedergabe automatisch pausiert werden. Die Batterielaufzeit wird von Apple mit bis zu 20 Stunden angegeben.

Allerdings haben die AirPods Max mit 597,25 Euro auch einen ziemlich saftigen Preis, den sicherlich nicht jeder bereit zu zahlen ist. Was haltet ihr von den neuen Apple-Kopfhörern? Lass uns eure Meinung gerne unterhalb dieser Zeilen in den Kommentaren wissen.