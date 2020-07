Animal Crossing: New Horizons-Update 1.4.0 ist da – Das ist drin!

Es ist soweit: Mit dem heutigen 30. Juli findet das 2. Sommer-Update zu Animal Crossing: New Horizons auf eure Nintendo Switch-Konsole. Seit heute Morgen steht Patch 1.4.0 für alle Spieler zur Verfügung und bringt viele coole, sommerliche Inhalte. Wir fassen euch zusammen, was genau in dem Update enthalten ist.

2. Sommer-Update für Animal Crossing: New Horizons

Mit Veröffentlichung der Patchnotes wissen wir nun ganz genau, was das neue Update bereithält:

Saisonale Veranstaltung: Das Feuerwerk-Event wurde hinzugefügt.

Wann findet das Feuerwerk statt? Jeden Sonntag um 19 Uhr geht die Feuerwerk-Show in „Animal Crossing: New Horizons“ los.

Nook Shopping hält ab sofort weitere zeitlich begrenzte saisonale Artikel bereit.

hält ab sofort weitere zeitlich begrenzte saisonale Artikel bereit. NookPhone-Kamera-App : Es wurde eine Option für eure Kamera hinzugefügt, mit der die Bedienungsfunktionen durch Drücken des R-Sticks deaktivieren werden kann.

: Es wurde eine Option für eure Kamera hinzugefügt, mit der die Bedienungsfunktionen durch Drücken des R-Sticks deaktivieren werden kann. Träumen mit Seranada: Ab sofort kann euer Charakter in einem Bett schlafen und Seranada treffen. Im Traum könnt ihr eure Insel über das Internet hochladen oder andere hochgeladene Trauminseln besuchen.

Ab sofort könnt ihr in eurem Bett schlafen und auf ferne Trauminseln reisen. © Nintendo

Portal für benutzerdefinierte Designs : Mit einer neuen Funktion könnt ihr jetzt nach Designname oder -typ suchen und sogar Favoritenlisten eurer liebsten Designer erstellen.

: Mit einer neuen Funktion könnt ihr jetzt nach Designname oder -typ suchen und sogar Favoritenlisten eurer liebsten Designer erstellen. Inselsicherungsservice: Mit der neuen Funktion könnt ihr eure gespeicherten Daten auf Nintendos Servern über das Internet sichern. Die Sicherungsdaten können allerdings nur verwendet werden, wenn die Nintendo Switch verloren geht oder beschädigt ist.

Was brauche ich für den Inselsicherungsservie von ACNH? Ihr müsst auf jeden Fall Mitglied von Nintendo Switch Online sein und Backups in Animal Crossing: New Horizons aktiviert haben. Für die Wiederherstellung muss sich im Fall der Fälle erst an den Nintendo-Support gewendet werden.

Geschenke für alle!

Natürlich können sich Spieler nach erfolgtem Update auch wieder über kleine kostenlose Geschenke freuen, darunter ist eine coole Feuerwerktapete von Nintendo. Außerdem erhaltet ihr eine Nachricht von Seranada mitsamt dem einzig wahren Gegenstand, den man zum Träumen benötigt: Ein Bett! Und das sieht auch noch ziemlich bequem aus!

Darüber hinaus wurden nur einige kleinere Anpassungen und Bugfixes in ACNH vorgenommen, die das Spielerlebnis verbessern sollen.

Speicherdaten übertragen wird noch in 2020 möglich

In den Patchnotes gibt Nintendo außerdem bekannt, dass bis Ende 2020 eine Funktion für eine sichere Speicherdatenübertragung zwischen verschiedenen Switch-Konsolen hinzugefügt werden soll. Informationen dazu sollen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.